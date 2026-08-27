Uno Santa Fe | Judiciales | Maros

Causa Maros Turismo: este jueves se conoce la sentencia tras nueve años del fraude a más de 100 viajeros

El tribunal dará a conocer el veredicto a las 12:30 en los Tribunales de Santa Fe. La Fiscalía solicitó 9 años de prisión para la expropietaria del comercio, mientras que las defensas exigieron la absolución y plantearon la prescripción de delitos.

27 de agosto 2026 · 10:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Causa Maros Turismo: este jueves se conoce la sentencia tras nueve años del fraude a más de 100 viajeros

UNO de Santa Fe/José Busiemi

Causa Maros Turismo: este jueves se conoce la sentencia tras nueve años del fraude a más de 100 viajeros

Luego de un extenso debate oral iniciado el pasado 20 de abril, el tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Busaniche y Pablo Spekuljak dará a conocer este jueves a las 12:30 la sentencia en la causa que investiga las presuntas estafas millonarias de la agencia Maros Turismo.

El expediente se inició el 3 de enero de 2017, cuando decenas de damnificados descubrieron que el local de calle 1° de Mayo al 6.900 cerró de forma imprevista dejando sin efecto sus viajes al exterior.

La causa cuenta con más de un centenar de víctimas acumuladas. En el banquillo de los acusados se encuentran la expropietaria de la firma, Marcela Arévalo; su madre y titular registral, Ana Felice; la exempleada Lucila García; y la idónea de la agencia, Ivana Álvarez Flores.

LEER MÁS: La informalidad, el sello de la firma local que estafó a cientos de santafesinos

Las puertas cerradas y falta de respuestas

El origen del conflicto judicial se remonta a los primeros días de enero de 2017, cuando los clientes que habían abonado paquetes turísticos hacia destinos del exterior —muchos de ellos contratados para ser disfrutados durante las vacaciones de verano— se encontraron con las puertas del comercio cerradas y sin respuestas por parte de los responsables. La indignación inicial derivó en una oleada de denuncias policiales y judiciales que expusieron una presunta maniobra sistemática de cobro de señas y pasajes que nunca fueron emitidos ni concretados ante los operadores mayoristas.

A lo largo de los casi diez años de tramitación del expediente, la causa atravesó diversas complejidades procesales, incluyendo la rotación de los fiscales intervinientes y el procesamiento de una copiosa cantidad de prueba documental y testimonial.

La extensión temporal del proceso se convirtió, de hecho, en uno de los ejes centrales sobre los cuales las defensas articularon sus pedidos de sobreseimiento, señalando que el transcurso de nueve años hasta el inicio del debate oral vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Las defensas solicitaron la absolución de las cuatro imputadas y plantearon la prescripción del delito de falsificación de instrumento privado por el paso del tiempo.

LEER MÁS: Prisión preventiva para los titulares de la agencia Maros

Pedidos de pena de la Fiscalía, Querella y planteos defensivos

Durante la etapa de alegatos de clausura, las partes acusadoras expusieron posturas diferenciadas sobre las responsabilidades penales de cada una de las involucradas:

Posición del MPA: las fiscales Gabriela Arri y Rosana Marcolín solicitaron 9 años de prisión para Marcela Arévalo, 4 años para Lucila García y 3 años de prisión domiciliaria para Ana Felice. En tanto, retiraron la acusación contra Ivana Álvarez Flores al no acreditarse su participación.

Reclamo de las Querellas: los abogados querellantes (en representación de 68 víctimas) pidieron la condena de las cuatro mujeres, solicitando 3 años de prisión para Álvarez Flores al considerarla garante técnica indispensable para el funcionamiento de la firma.

Estrategia de la Defensa: los defensores públicos y particulares exigieron la absolución total de sus representadas y remarcaron que el dilatado plazo de nueve años hasta llegar al juicio oral afectó las garantías del proceso.

Maros Turismo sentencia respuestas Viajeros Ajedrez
Noticias relacionadas
Médica policial imputada: joven de 26 años fue imputada por homicidio culposo en el caso de Mauro González.

Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

La madre de Izan Aguirre fue imputada por homicidio agravado por el vínculo y permanecerá privada de su libertad.

Una Junta de Salud Mental definirá si la madre de Izan Aguirre es imputable: enfrenta dos posibles caminos judiciales

Muerte de Izan Aguirre: imputarán este lunes a la madre del niño de seis años en los Tribunales de Santa Fe

Muerte de Izan Aguirre: imputarán este lunes a la madre del niño de seis años en los Tribunales de Santa Fe

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: la jueza denegó la preventiva y liberó bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Lo último

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

Es más daño que robo: por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

"Es más daño que robo": por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

Último Momento
Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

Es más daño que robo: por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

"Es más daño que robo": por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

La racha que le permitió a Colón sumar más que Ferro y Deportivo Morón

La racha que le permitió a Colón sumar más que Ferro y Deportivo Morón

Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

Ovación
Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

Policiales
Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio