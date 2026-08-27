La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

El cierre de agosto llega con condiciones favorables para tormentas en Santa Fe y otras provincias de la región. El fenómeno tiene además una explicación científica.

La llegada de los últimos días de agosto vuelve a poner en escena uno de los fenómenos meteorológicos más conocidos del calendario argentino: la denominada Tormenta de Santa Rosa . Este año, el escenario presenta condiciones favorables para el desarrollo de tormentas y chaparrones sobre una amplia franja del centro y este de la Argentina, con especial atención sobre Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y Uruguay .

De acuerdo con el análisis difundido por Meteored , el período de mayor actividad se concentra entre este jueves y el viernes, aunque las precipitaciones podrían continuar de manera más aislada durante los días posteriores.

Para la ciudad de Santa Fe, el escenario estará marcado por la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones asociadas al avance de sistemas que interactúan sobre la región. La distribución de las lluvias, como suele ocurrir con los fenómenos convectivos, puede ser irregular: algunas zonas podrían recibir precipitaciones moderadas mientras que otras localidades cercanas podrían registrar lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas, actividad eléctrica y eventualmente granizo.

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¿Qué es realmente la Tormenta de Santa Rosa?

Aunque forma parte del imaginario popular, la Tormenta de Santa Rosa no es un fenómeno meteorológico puntual ni una tormenta que necesariamente ocurre todos los años en la misma fecha.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explican que se trata principalmente de una coincidencia estadística vinculada con una época del año en la que comienzan a modificarse las condiciones atmosféricas en buena parte del centro y noreste argentino.

Según los registros analizados por el organismo, durante los últimos 50 años hubo tormentas en aproximadamente el 60% de los casos entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Esa frecuencia es la que ayudó a consolidar el tradicional mito de la tormenta asociada a Santa Rosa de Lima.

El período coincide además con la transición entre el invierno y la primavera. A medida que se aproxima la nueva estación, comienzan a presentarse cambios en la circulación atmosférica que favorecen la combinación de aire más cálido, mayor humedad e inestabilidad, condiciones necesarias para la formación de tormentas.

¿Puede haber tormenta de Santa Rosa en Santa Fe?

La provincia de Santa Fe, y particularmente su zona centro y sur, se encuentra dentro de una de las regiones del país donde este tipo de situaciones es más frecuente durante el cierre de agosto.

El escenario previsto para estos días muestra una franja de mayor inestabilidad que abarca sectores de Santa Fe, Entre Ríos, el norte bonaerense y Uruguay. En algunos sectores del norte de Buenos Aires, las probabilidades de tormentas alcanzan valores elevados, mientras que sobre Santa Fe también se presentan condiciones propicias para el desarrollo de fenómenos.

En la ciudad de Santa Fe, el comportamiento dependerá de cómo evolucione el sistema durante las próximas horas. La característica principal de estas situaciones es que no todas las localidades reciben la misma cantidad de lluvia, incluso cuando se encuentran relativamente próximas entre sí.

Por eso, además del porcentaje de probabilidad de precipitaciones, será importante observar la evolución de las alertas meteorológicas y de las tormentas en tiempo real.

Tormentas fuertes y lluvias intensas

Uno de los aspectos que requiere mayor atención es el carácter irregular de los fenómenos convectivos. Una tormenta puede descargar una importante cantidad de agua en pocos minutos sobre un sector determinado y dejar registros mucho menores apenas unos kilómetros más adelante.

Además de las lluvias, algunas tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas fuertes, abundante actividad eléctrica y granizo localizado.

En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes. El organismo advirtió sobre la posibilidad de tormentas localmente fuertes, abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera puntual.

El impacto sobre Santa Fe y el sector agropecuario

La llegada de lluvias puede representar un alivio para sectores productivos que necesitan recuperar humedad en los suelos después de períodos de déficit.

Sin embargo, una tormenta intensa y concentrada en poco tiempo también puede generar escurrimientos, anegamientos temporarios y daños localizados. Por ese motivo, en este tipo de episodios no solamente importa cuánto llueve, sino fundamentalmente dónde y en cuánto tiempo se concentra la precipitación.

La explicación científica detrás de la tradición

La explicación del fenómeno está relacionada con el cambio estacional. Durante el invierno, las condiciones atmosféricas suelen ser más estables en buena parte de la región central. Pero hacia finales de agosto comienza una transición que favorece una mayor interacción entre masas de aire con diferentes características.

La presencia de aire frío en altura, combinada con aire más cálido y húmedo cerca de la superficie, puede generar condiciones de inestabilidad y favorecer la formación de tormentas.

Por eso, la denominada Tormenta de Santa Rosa no debe interpretarse como una tormenta excepcional que necesariamente será más intensa que las demás. Desde el SMN remarcan que no existe evidencia de que las tormentas de este período sean siempre más fuertes que otros episodios del año.

La frecuencia de estos fenómenos, sin embargo, explica por qué la tradición continúa vigente y por qué cada año, cuando agosto llega a su fin, vuelve la pregunta: ¿habrá Tormenta de Santa Rosa en Santa Fe?

Este año, el escenario atmosférico presenta condiciones propicias para la inestabilidad sobre la región. La clave estará en la evolución de las tormentas durante este jueves y viernes y en su posible continuidad durante los días siguientes.

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