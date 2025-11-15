Uno Santa Fe | Colón | Colón

Tras las observaciones e impugnaciones en Colón, las listas hacen los últimos movimientos

Hasta el lunes tienen las listas para presentar defensa y respaldar a los nombres que fueron impugnados en Colón para las elecciones

15 de noviembre 2025 · 18:53hs
Tras las observaciones e impugnaciones en Colón, las listas hacen los últimos movimientos

El proceso electoral en Colón atraviesa su tramo más intenso. Después del cierre del plazo para presentar observaciones e impugnaciones —que venció el viernes por la tarde—, las agrupaciones trabajan para defender y respaldar a los nombres cuestionados, con la mira puesta en el lunes, fecha límite ante el Tribunal Electoral.

El movimiento más ruidoso llegó sobre el final: Ricardo Magdalena presentó una serie de impugnaciones en los últimos minutos del plazo, apuntando a varios nombres que, según su planteo, no cumplirían con los requisitos estatutarios para integrar las listas que competirán en las elecciones del 30 de noviembre. Su presentación obligó a las demás agrupaciones a reacomodar estrategias.

El caso Vignatti y los reacomodos internos en las listas en Colón

Entre los puntos más relevantes aparece la situación de José Vignatti, integrante de Tradición Sabalera. Tras las observaciones del Tribunal Electoral, quedó confirmado que no podrá ocupar un lugar en el Tribunal de Honor. Finalmente será parte de la sindicatura, un cambio y que responde al cumplimiento del estatuto.

José Vignatti finalmente irá a la sindicatura por Tradicional Sabalera en las elecciones de Colón.

José Vignatti finalmente irá a la sindicatura por Tradicional Sabalera en las elecciones de Colón.

Los próximos días serán de intensa actividad administrativa, tanto para las agrupaciones como para el Tribunal Electoral, que deberá analizar cada defensa y cada caso con precisión.

Las listas definitivas deberán quedar cerradas el miércoles y desde ese momento no se permitirán más modificaciones. Será el paso previo al tramo final de una elección que ya mostró chispazos, movimientos inesperados y un escenario político que se recalienta a medida que se acerca la definición.

En Colón, las últimas horas se viven con carpetas abiertas y estrategias ajustadas al milímetro. Todo mientras el Tribunal Electoral mantiene trabajo constante para ordenar un proceso que promete tener novedades hasta el último minuto.

