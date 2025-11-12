Los fiscales valoraron la prisión preventiva para el docente Trigatti: "La decisión judicial manda un mensaje claro a la sociedad"

Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

La Justicia ordenó que el docente condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado contra cinco alumnas quede detenido mientras se sustancia el recurso ante la Corte Suprema de Justicia

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

12 de noviembre 2025 · 13:24hs
La Justicia santafesina resolvió que Juan Trigatti, el docente condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado contra cinco alumnas, quede detenido con prisión preventiva mientras se sustancia el recurso que su defensa planea presentar ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

El fiscal de la causa Matías Broggi sostuvo que la decisión del tribunal “era esperable” luego de dos fallos condenatorios de segunda instancia. “Ya hay un doble conforme: dos tribunales hablaron de la responsabilidad. Las instancias que siguen son muy restrictivas, se analizan solo cuestiones constitucionales o de arbitrariedad, no de prueba ni de hechos”, explicó en diálogo con UNO Santa Fe.

Es una forma de comunicar que no se va a tolerar que alguien se sustraiga de la ejecución de la pena Es una forma de comunicar que no se va a tolerar que alguien se sustraiga de la ejecución de la pena

Broggi indicó que, a partir de la segunda sentencia que confirmó la del 24 de junio de la Cámara de Apelaciones, la situación procesal del imputado cambió sustancialmente. “El riesgo de fuga aumenta considerablemente, más allá de que él haya cumplido con todas las obligaciones. Esa conducta es la esperable en cualquier persona sometida a un proceso”, sostuvo.

trigatti

Tras las rejas

El fiscal confirmó que Trigatti ya fue detenido tras la audiencia y que la prisión preventiva se dispuso de manera inmediata. “No se trata de cumplimiento de condena todavía, sino de una medida cautelar hasta que la sentencia quede firme. La prisión domiciliaria fue rechazada porque no se daban los requisitos del artículo 10 del Código Penal”, precisó.

Consultado sobre las críticas que el primer fallo había dirigido al trabajo del Ministerio Público, Broggi consideró que las instancias posteriores “transparentaron el trabajo de la fiscalía”. “Los otros dos fallos marcaron una línea de corte con el primero y reconocieron que no hubo irregularidades en la investigación. De hecho, si no fue responsabilidad del Ministerio Público ni de la policía, es responsabilidad de las autoridades escolares”, apuntó.

Finalmente, el fiscal subrayó que la resolución judicial “envía un mensaje claro a la sociedad”. “La decisión de disponer la prisión preventiva, al igual que las condenas anteriores, demuestra que el Poder Judicial no está dispuesto a permitir la impunidad. Es una forma de comunicar que no se va a tolerar que alguien se sustraiga de la ejecución de la pena”, concluyó.

prisión docente Trigatti
