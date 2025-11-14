Brutal homicidio en Santo Tomé: pasará 20 años en prisión por matar a un hombre a palazos

Miguel Zeballos fue condenado como coautor del homicidio de Hernán Cardozo, por decisión unánime del tribunal en el marco de un juicio oral y público realizado en los Tribunales de Santa Fe

Miguel Alexander Ceballos fue condenado a 20 años de prisión por haber cometido el homicidio de Hernán Tomás Cardozo a la salida de una fiesta en Santo Tomé.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Pablo Busaniche, Nicolás Falkenberg y Sergio Carraro, en el marco de un juicio oral y público que finalizó ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Carlos Lacuadra investigó lo sucedido y, junto con la fiscal María Laura Urquiza, representaron al MPA en el debate.

“Estamos conformes con la decisión de los magistrados, no sólo porque fue resuelta de forma unánime, sino también porque el monto de la pena es cercano al de 25 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, destacó Lacuadra.

Por otro lado, el fiscal señaló que mencionó que “en el mismo legajo hay otras dos personas investigadas: un hombre que ya fue identificado y está prófugo, y un joven que si bien era menor de edad al momento del homicidio, actualmente está en prisión preventiva por otro delito que se le atribuyó haber cometido después de haber cumplido 18 años”.

El hecho

El homicidio de Cardozo tuvo lugar en la intersección de las calles Cibils y Corrientes, entre las 5:45 y 5:50 de la mañana del domingo 24 de julio de 2022.

Lacuadra afirmó que “en las inmediaciones de un lugar en el que se había desarrollado una fiesta, el condenado y varias personas entre las que estaban el hombre que está prófugo y el joven que era menor de edad se tomaron a golpes de puño con un grupo del que formaba parte la víctima”.

El funcionario del MPA aseveró que “Cardozo fue agredido en diferentes partes del cuerpo y, especialmente, recibió golpes de puño y patadas en la cabeza”, y remarcó que “también lo atacaron con un objeto contundente”.

“La víctima sufrió heridas de tal gravedad que murió minutos después”, detalló el fiscal.

Calificación penal

Ceballos fue condenado como coautor del delito de homicidio calificado (por la participación de un menor de edad).

