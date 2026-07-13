Santa Fe reabre las paritarias: este jueves arranca la negociación salarial del segundo semestre con estatales y docentes

Las reuniones con ATE, UPCN y los gremios docentes serán este jueves 16 de julio. El Ejecutivo provincial reabrirá la discusión luego de finalizar el acuerdo vigente para la primera mitad del año y aún no definió qué modalidad tendrá la nueva propuesta.

El Gobierno de Santa Fe convocó a los gremios estatales y docentes para retomar las negociaciones paritarias y comenzar a definir la política salarial para el segundo semestre de 2026.

Según indicaron fuentes gremiales a UNO Santa Fe , la convocatoria se concretará este jueves 16 de julio, luego de finalizar el esquema de aumentos acordado para los primeros seis meses del año. De esta manera, la administración provincial retomará el diálogo con los representantes de los trabajadores, tal como había anticipado durante las últimas semanas.

Por el momento, el Ejecutivo mantiene bajo reserva los detalles de la propuesta que llevará a la mesa de negociación. La principal incógnita pasa por conocer si se buscará un acuerdo salarial para todo el segundo semestre o si se optará por incrementos escalonados con revisiones periódicas, una modalidad utilizada en anteriores discusiones.

El cronograma de reuniones

La primera reunión se realizará este jueves a las 8 de la mañana y estará destinada a los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial: ATE y UPCN.

En tanto, a las 13.30, será el turno de la paritaria docente, con la participación de los sindicatos del sector, entre ellos Amsafé, Sadop y UDA.

Mientras que el viernes será el turno del sector de la salud, donde Amra junto a Siprus se reunirán con las autoridades provinciales. La cita está pactada para las 9:30.

La apertura de las mesas de diálogo se produce después de que el acuerdo salarial vigente concluyera con la liquidación del último tramo correspondiente al mes de junio.

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Un regreso a la negociación tras meses de tensión

La nueva convocatoria llega luego de un período de fuerte tensión entre el Gobierno provincial y los sindicatos, especialmente en el ámbito educativo.

Durante las últimas semanas, los gremios docentes realizaron distintas medidas de protesta en reclamo de mejoras salariales y laborales, entre ellas la instalación de la Carpa Blanca frente a la Casa de Gobierno.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, había adelantado la convocatoria y señalado que la reapertura de la discusión era esperable una vez finalizado el acuerdo anterior. "El 30 de junio se cumplió el último plazo del acuerdo anterior, o sea que es lógico que ahora en julio ocurra la convocatoria", había expresado.

Desde Amsafé, su secretario general Rodrigo Alonso reclamó una negociación con mayor participación sindical y cuestionó que algunas discusiones anteriores terminaran definidas por el Ejecutivo provincial. "De las nueve mesas paritarias que se abrieron en la gestión de Maximiliano Pullaro, siete se cerraron por decreto", había señalado.

El gremio docente anticipó que llevará a la mesa el pedido de recuperación del poder adquisitivo perdido y planteará la necesidad de avanzar con concursos de titularización para garantizar estabilidad laboral.

Los aumentos del primer semestre

Durante la primera mitad de 2026, el acuerdo salarial firmado por la Provincia contempló incrementos mensuales escalonados:

Enero: 2,6%

2,6% Febrero: 2,1%

2,1% Marzo: 2,2%

2,2% Abril: 2%

2% Mayo: 2%

2% Junio: 1,6%

Con la nueva instancia de negociación, el Gobierno y los gremios volverán a discutir la evolución de los haberes para los próximos meses, en un escenario marcado por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y las demandas de recomposición salarial planteadas por los trabajadores.