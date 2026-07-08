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Femicidio de Daiana Arber: quedó preso el principal acusado mientras investigan a un presunto cómplice

El principal sospechoso, de 32 años, continuará detenido por orden judicial. La Fiscalía sostiene que asesinó a la víctima de cuatro disparos y luego descartó el cuerpo en un basural con la ayuda de otro involucrado que aún no fue identificado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de julio 2026 · 17:12hs
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Prisión preventiva: Un hombre de 32 años fue imputado como autor del femicidio de Daiana Arber.

Prisión preventiva: Un hombre de 32 años fue imputado como autor del femicidio de Daiana Arber.

La Justicia dictó la prisión preventiva para un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales L.H., quien está imputado como autor del femicidio de Daiana Arber, cometido a fines de junio en la ciudad de Santa Fe. Además, la investigación continúa para determinar la participación de otra persona que habría colaborado en el traslado y descarte del cuerpo de la víctima.

La medida fue dispuesta por el juez Martín Torres durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de la capital provincial, tras el pedido formulado por la fiscal de Homicidios Laura Gerard.

Al finalizar la audiencia, la representante del Ministerio Público de la Acusación destacó la resolución judicial. "Aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado hizo lugar a nuestro pedido porque la prisión preventiva era necesaria para mitigar los peligros procesales", sostuvo.

La acusación

Según la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió entre las 5 y las 14 del 25 de junio, en una vivienda ubicada sobre Padre Catena al 4500, donde el imputado habría atacado a Daiana Arber con un arma de fuego calibre .22.

"La investigación permitió establecer que el imputado le efectuó al menos cuatro disparos", explicó Gerard, quien precisó que la mujer murió como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza, el tórax y el abdomen.

La fiscal agregó que, entre la noche del 26 de junio y la madrugada del 27, el acusado habría contado con la colaboración de otra persona para ocultar el crimen.

"El imputado y otra persona que aún no fue identificada trasladaron en un carro el cuerpo de la víctima hasta una zona de basural cercana a la vivienda, donde lo descartaron entre residuos y malezas", detalló.

La identidad de ese presunto colaborador continúa siendo materia de investigación y la Fiscalía trabaja para determinar su grado de participación en el hecho.

LEER MÁS: Imputaron al acusado del femicidio de Daiana Arber: la Fiscalía sostiene que la asesinó de cuatro disparos y abandonó el cuerpo en un basural

Un femicidio atravesado por la violencia de género

Para la fiscal, el asesinato constituye un claro caso de violencia de género. "El accionar del hombre investigado constituye una manifestación de violencia de género extrema", afirmó Gerard, quien sostuvo que el imputado "se aprovechó de la situación de vulnerabilidad en la que estaba la víctima y de la asimetría de poder existente entre ambos".

Además, remarcó que "la agresión letal y el descarte del cuerpo entre residuos exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer".

El hallazgo de una granada

Durante la audiencia también se expusieron los resultados de un allanamiento realizado el 27 de junio en el domicilio del acusado.

En ese procedimiento, los investigadores secuestraron una granada de mano de hostigamiento que, según la Fiscalía, se encontraba potencialmente activa y en condiciones de ser utilizada.

"El artefacto había sido adulterado con pintura azul y tenía la inscripción 'TNT' en color blanco", explicó Gerard.

Por estos hechos, L.H. quedó imputado como presunto autor de los delitos de femicidio y tenencia ilegítima de material explosivo, mientras la investigación continúa para identificar al otro involucrado que habría participado en el ocultamiento del cuerpo.

femicidio prisión preventiva Violencia de Género Santa Fe
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