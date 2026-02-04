Crimen de Jeremías Monzón: ya rigen nuevas medidas judiciales para los adolescentes involucrados

Fueron consensuadas durante una audiencia reservada en los Tribunales de Santa Fe. El juez dispuso su aplicación inmediata y su control estará a cargo del Poder Judicial y los organismos de Niñez

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia multipropósito en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe , con el objetivo de definir las medidas a aplicar a dos menores de 14 años , quienes por su edad son inimputables , en el marco de la causa por el crimen de Jeremías Monzón .

Del encuentro participaron representantes del Poder Judicial , el Ministerio Público de la Acusación , las defensas , autoridades del Ejecutivo provincial y representantes de la familia de la víctima .

Confidencialidad de la audiencia

Tras la audiencia, el fiscal Francisco Cecchini explicó que el juez interviniente dispuso un deber de confidencialidad sobre todo el proceso. “La audiencia tiene carácter confidencial, no solo respecto de las medidas, sino también de todo su desarrollo”, señaló. En ese sentido, aclaró que se trata de una orden judicial y no de un acuerdo entre las partes.

Cecchini indicó que, pese a algunos intercambios propios del debate, se alcanzó un consenso generalizado. “En términos generales hubo acuerdo. Se utilizaron todas las herramientas que brinda el Código Procesal Penal Juvenil”, sostuvo. Además, destacó el trabajo conjunto entre todos los actores del proceso. “Fue un trabajo que nos dejó conformes a todos”, afirmó.

El fiscal remarcó que las disposiciones adoptadas fueron pensadas especialmente para proteger a las víctimas. “Fueron medidas solicitadas y acordadas pensando fundamentalmente en el resguardo de las víctimas”, expresó. Si bien no brindó precisiones, señaló que las medidas resultan satisfactorias para atender los intereses de la familia de Jeremías.

Francisco Cecchini caso jeremias monzon Francisco Cecchini. Fiscal de la causa. José Busiemi

Aplicación y control judicial

Según precisó Cecchini, las medidas comenzaron a regir de manera inmediata y estarán bajo supervisión permanente. “Son efectivas desde este momento y están controladas por el tribunal”, explicó. La ejecución estará a cargo de las áreas del Poder Ejecutivo, especialmente los organismos vinculados a Niñez, tal como lo establece la normativa vigente.

Un caso de relevancia institucional

El fiscal consideró que se trata de una causa de especial relevancia para la provincia de Santa Fe. “Pudimos demostrar que, actuando conjuntamente, es posible tomar medidas importantes sin afectar la no punibilidad”, sostuvo. También valoró la articulación entre el Judicial, el Ejecutivo, las defensas y las víctimas.

Por qué no se informan los detalles

Desde el Ministerio Público explicaron que la reserva sobre el contenido de la audiencia responde a normas locales e internacionales que protegen a las personas menores de edad. Indicaron que se trata de una práctica habitual cuando se abordan situaciones sensibles en procesos penales juveniles.

Consultado sobre una eventual institucionalización de los menores, Cecchini evitó responder y reiteró que no puede brindar información específica. “No puedo dar detalles sobre las medidas que se dispusieron hoy”, concluyó.