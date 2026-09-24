El fallo fue dictado por el juez Pablo Busaniche tras un juicio oral en los tribunales de Santa Fe. El fiscal del MPA, Jorgelina Moser Ferro, logró que el magistrado ordene la prisión preventiva inmediata de Brian Emanuel Arce, de 30 años, quien había llegado al debate en libertad.

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe.

Un hombre de 30 años identificado como Brian Emanuel Arce fue condenado a 13 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una niña y de una adolescente de su entorno familiar en la ciudad de Santa Fe. Así fue dispuesto por el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio oral que finalizó ayer en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Jorgelina Moser Ferro, quien valoró que “el juez consideró acreditada la atribución delictiva y optó por una pena cercana a la de 16 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”. A su vez, planteó que “si bien esperaremos a contar con los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir, en principio estamos conformes con lo resuelto”.

Por otro lado, dado que Arce había llegado a esta instancia del proceso penal en libertad, la fiscal solicitó que se ordene la prisión preventiva y el magistrado hizo lugar al requerimiento.

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Abuso en reiteradas oportunidades

Moser Ferro indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de las víctimas en una vivienda en la que los tres convivían con otras personas de su grupo familiar”.

“Arce abusó sexualmente de la niña y de la adolescente en reiteradas oportunidades”, aseveró la fiscal. “Para concretar su accionar delictivo, aprovechó momentos en los que las víctimas estaban indefensas y no había nadie cerca para ayudarlas”, resaltó.

Asimismo, la fiscal refirió que “el año pasado, la niña logró contar en el ámbito escolar lo que había sucedido, las autoridades del establecimiento convocaron a la madre de ella y esa mujer realizó la denuncia que originó la investigación”. Al respecto, mencionó que “gracias a diversas diligencias que implicaron entrevistas en cámaras Gesell, se pudo esclarecer lo ocurrido”.

Calificaciones penales

Arce fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una de las víctimas y de abuso sexual simple en contra de la otra, ambos delitos agravados (por la convivencia y por las edades que la niña y la adolescente vulneradas tenían al momento de los hechos).