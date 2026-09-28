Crimen de "Pelusa" Farías: el juicio ya tiene fecha y comenzó la selección de los jurados

Este lunes fueron sorteadas 46 personas para la primera etapa de selección. El juicio contra Augusto Joaquín Monzón comenzará el 19 de octubre y el jurado deberá determinar su responsabilidad por el crimen del cambista santafesino.

Juicio por Homicidio. Comenzó la selección de 46 jurados para el juicio contra Augusto Joaquín Monzón por el crimen de Walter “Pelusa” Farías.

Este lunes comenzó la selección de los jurados populares que participarán del juicio por el homicidio de Walter “Pelusa” Farías , el cambista de 57 años asesinado en febrero de 2024 dentro de un local de la peatonal San Martín de Santa Fe.

El debate oral tiene fecha prevista para el 19 de octubre y tendrá como único imputado a Augusto Joaquín Monzón , quien permanece detenido bajo prisión preventiva y llega al juicio acusado de homicidio criminis causa .

La acusación sostiene que Monzón habría asesinado a Farías con la finalidad de robarle dinero y que luego habría intentado ocultar el cuerpo y eliminar rastros del crimen. La defensa, en cambio, no niega que el hecho haya ocurrido dentro del comercio, pero cuestiona la calificación jurídica atribuida al acusado.

Comenzó la selección de jurados

En la primera instancia realizada este lunes fueron sorteadas 46 personas, 23 hombres y 23 mujeres, que serán convocadas para avanzar con el proceso de selección.

El jurado definitivo estará integrado por 14 personas: 12 titulares y dos suplentes. Serán quienes, luego de escuchar las pruebas y los argumentos de las partes durante el debate, deberán determinar si el acusado es culpable o no culpable.

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El abogado querellante Martín Risso Patrón, representante de la familia de Farías, explicó el funcionamiento de esta modalidad.

“Cualquier persona común de la sociedad que esté en el padrón electoral puede ser sorteado para participar en el juicio por jurados. Es un rol bastante nuevo, el jurado va a tener la posibilidad de ponerse en el rol de juez”, explicó.

Durante la audiencia de selección, las partes podrán formular recusaciones de los candidatos. “Es una facultad que tenemos las partes, tanto nosotros como querella, el fiscal y también la defensa. Cada uno puede tachar a algún jurado. Tenemos un límite de tachar cuatro candidatos sin causa”, detalló Risso Patrón.

Cuándo será el juicio

De acuerdo con lo establecido por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el debate comenzará el 19 de octubre en una de las salas de audiencias del nuevo Anexo de Tribunales.

La querella, representada por Risso Patrón, anticipó que buscará la pena máxima para Monzón en caso de que el jurado determine su responsabilidad penal.

La acusación está a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, quien sostiene que el acusado cometió un homicidio criminis causa, es decir, que habría dado muerte a Farías en el marco de un hecho destinado a concretar otro delito y procurar su impunidad.

La defensa de Monzón está a cargo del abogado Gustavo Abraham, quien cuestiona ese encuadre jurídico y sostiene que las circunstancias del fallecimiento deberán ser discutidas y probadas durante el juicio.

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Cómo ocurrió el crimen de “Pelusa” Farías

El homicidio ocurrió el miércoles 21 de febrero de 2024, durante la siesta, cuando Farías se dirigió hasta el local de ropa California Bay, ubicado sobre la peatonal santafesina, a metros de calle Eva Perón.

Según la reconstrucción de la investigación, Farías ingresó al comercio junto con Monzón después de las 13.30. Una hora y media más tarde, el acusado habría salido del local, mientras que el cambista permaneció en el interior.

La ausencia de Farías comenzó a ser investigada y, dos días después, detectives que intervenían en la búsqueda reconstruyeron sus últimos movimientos y llegaron hasta el comercio.

En el interior del local fue encontrado el cuerpo sin vida del hombre, lo que dio inicio a una investigación por homicidio.

La acusación contra Monzón

Con el avance de la investigación y el análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a Monzón como la persona que había ingresado al comercio junto con Farías. El acusado era pareja de una de las empleadas del local y tenía acceso a las instalaciones.

La hipótesis sostenida por la Fiscalía y la querella plantea que Monzón habría golpeado a Farías en la zona del rostro y el cráneo con el objetivo de sustraerle dinero.

Según esa reconstrucción, después de la muerte habría trasladado el cuerpo por un pasillo hasta un depósito, donde lo habría ocultado detrás de bolsas de mercadería.

La acusación también sostiene que posteriormente habría limpiado rastros de sangre y abandonado el comercio con el teléfono celular de Farías y una suma de dinero cuyo monto no pudo ser determinado.

Monzón llegará detenido al debate

Tras quedar a disposición de la Justicia, Monzón fue imputado como presunto autor del delito de homicidio criminis causa y quedó bajo prisión preventiva.

Ahora, con la selección de los jurados ya iniciada, la causa ingresa en su etapa de debate oral. Será el jurado popular el encargado de analizar las pruebas que presenten la Fiscalía, la querella y la defensa y determinar la responsabilidad penal del acusado.

La resolución del jurado será el punto central del proceso que comenzará el 19 de octubre, más de dos años después del homicidio de Walter “Pelusa” Farías.