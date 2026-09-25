La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió al acusado en una vivienda de Agustina Storni al 6.000 de la capital provincial. El sujeto le cobró a una mujer de 69 años más de $5 millones en joyas, dólares y pesos bajo la amenaza de un supuesto "maleficio" sobre sus hijos y nietos. Registra antecedentes por portación de armas de guerra.

Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Un operativo llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención de un falso sanador y mentalista en el marco de una causa tramitada por el fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento se ejecutó mediante un allanamiento en una finca ubicada sobre calle Agustina Storni al 6.000, en la capital provincial, donde se incautó un automóvil, un teléfono celular y documentación valiosa para la causa.

La investigación judicial se originó a partir de la denuncia penal radicada por una mujer de 69 años y su familia, radicados en la localidad de Sarmiento (departamento Las Colonias). Según la reconstrucción de la Fiscalía, el sujeto captó a la víctima mediante publicidades emitidas en una radio del pueblo y, mediante engaños, la convenció de que sus descendientes eran víctimas de un trabajo de "magia negra" que ponía en riesgo sus vidas.

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Manipulación psicológica

Bajo esa manipulación psicológica, el acusado viajaba periódicamente hasta el departamento Las Colonias —exigiéndole a la víctima que le abonara los pasajes y traslados— para efectuar presuntas "sanaciones". A cambio de los rituales, el estafador logró apoderarse de alhajas de oro, dólares y moneda nacional por una suma global estimada en más de cinco millones de pesos.

"Le vendía una vela a 100.000 pesos y siempre bajo el engaño de limpiar esa magia negra que estaría poniendo en peligro a su familia. Le exigía no contarle nada a sus allegados", expresó Alejandro Benítez, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Rituales en cementerios, manipulación y antecedentes penales

El fiscal Benítez ventiló los insólitos argumentos que empleaba el curandero para despojar a la mujer de sus ahorros:

Simbología y viajes ficticios: en una oportunidad, el acusado llevó a la víctima hasta un cementerio local para retirar una cinta roja de una sepultura, sosteniendo que debía viajar a Roma o a Tierra Santa para completar la purificación.

Miedo y vergüenza para denunciar: el funcionario judicial remarcó que las víctimas de estas maniobras suelen tardar en acudir a las autoridades "por vergüenza y muchas veces por temor", lo que facilitó la prolongación del engaño durante varios meses.

Prontuario por armas: desde el Registro Nacional de Reincidentes (RNR) confirmaron a la fiscalía que el imputado posee antecedentes penales con condenas firmes desde 2015 por portación de armas de guerra y portación atenuada.

La audiencia imputativa y de medidas cautelares se celebrará durante la próxima semana. El sujeto será formalmente procesado bajo la figura penal de defraudación por estafas, delito que contempla penas de prisión de entre un mes y seis años.