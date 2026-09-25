Uno Santa Fe | Policiales | falso

Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió al acusado en una vivienda de Agustina Storni al 6.000 de la capital provincial. El sujeto le cobró a una mujer de 69 años más de $5 millones en joyas, dólares y pesos bajo la amenaza de un supuesto "maleficio" sobre sus hijos y nietos. Registra antecedentes por portación de armas de guerra.

25 de septiembre 2026 · 15:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estafa millonaria y magia negra en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Un operativo llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención de un falso sanador y mentalista en el marco de una causa tramitada por el fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento se ejecutó mediante un allanamiento en una finca ubicada sobre calle Agustina Storni al 6.000, en la capital provincial, donde se incautó un automóvil, un teléfono celular y documentación valiosa para la causa.

La investigación judicial se originó a partir de la denuncia penal radicada por una mujer de 69 años y su familia, radicados en la localidad de Sarmiento (departamento Las Colonias). Según la reconstrucción de la Fiscalía, el sujeto captó a la víctima mediante publicidades emitidas en una radio del pueblo y, mediante engaños, la convenció de que sus descendientes eran víctimas de un trabajo de "magia negra" que ponía en riesgo sus vidas.

LEER MÁS: Falso sacerdote: aseguran que llevó sus estafas de Santo Tomé a Sauce Viejo y también se hizo pasar por excombatiente de Malvinas

Manipulación psicológica

Bajo esa manipulación psicológica, el acusado viajaba periódicamente hasta el departamento Las Colonias —exigiéndole a la víctima que le abonara los pasajes y traslados— para efectuar presuntas "sanaciones". A cambio de los rituales, el estafador logró apoderarse de alhajas de oro, dólares y moneda nacional por una suma global estimada en más de cinco millones de pesos.

"Le vendía una vela a 100.000 pesos y siempre bajo el engaño de limpiar esa magia negra que estaría poniendo en peligro a su familia. Le exigía no contarle nada a sus allegados", expresó Alejandro Benítez, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Rituales en cementerios, manipulación y antecedentes penales

El fiscal Benítez ventiló los insólitos argumentos que empleaba el curandero para despojar a la mujer de sus ahorros:

Simbología y viajes ficticios: en una oportunidad, el acusado llevó a la víctima hasta un cementerio local para retirar una cinta roja de una sepultura, sosteniendo que debía viajar a Roma o a Tierra Santa para completar la purificación.

Miedo y vergüenza para denunciar: el funcionario judicial remarcó que las víctimas de estas maniobras suelen tardar en acudir a las autoridades "por vergüenza y muchas veces por temor", lo que facilitó la prolongación del engaño durante varios meses.

Prontuario por armas: desde el Registro Nacional de Reincidentes (RNR) confirmaron a la fiscalía que el imputado posee antecedentes penales con condenas firmes desde 2015 por portación de armas de guerra y portación atenuada.

La audiencia imputativa y de medidas cautelares se celebrará durante la próxima semana. El sujeto será formalmente procesado bajo la figura penal de defraudación por estafas, delito que contempla penas de prisión de entre un mes y seis años.

falso sanador espiritual estafa abuela antecedentes
Noticias relacionadas
Investigación policial. Un hombre llegó herido a una subcomisaría de Santa Fe y se escapó dos veces del hospital.

Misterio e investigación en Santa Fe: un penitenciario llegó herido a una subcomisaría y después se escapó dos veces del hospital sin el alta medica

Se aprehendió a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices.

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Robo en Villa María Selva: una cámara registró al ladrón escapando con una olla al hombro

Robo en Villa María Selva: una cámara registró al ladrón escapando con una olla al hombro

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Lo último

Colapinto, directo para el GP de Azerbaiyán: Hay que ir para adelante en la largada

Colapinto, directo para el GP de Azerbaiyán: "Hay que ir para adelante en la largada"

Estafa millonaria y magia negra en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

Último Momento
Colapinto, directo para el GP de Azerbaiyán: Hay que ir para adelante en la largada

Colapinto, directo para el GP de Azerbaiyán: "Hay que ir para adelante en la largada"

Estafa millonaria y magia negra en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

Los dos titulares de Colón que jugarán un partido límite ante All Boys

Los dos titulares de Colón que jugarán un partido "límite" ante All Boys

Unión empató ante Ben Hur de Rafaela en un amistoso con varias novedades

Unión empató ante Ben Hur de Rafaela en un amistoso con varias novedades

Ovación
Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

Colapinto subió un puesto y largará noveno en Bakú por una sanción a Sainz

Colapinto subió un puesto y largará noveno en Bakú por una sanción a Sainz

Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

Santa Fe vuelve a vivir su clásico: Colón y Unión se enfrentan en Reserva

Alma Pueyo y Esteban Silva lograron la medalla plateada en tiro con arco mixto

Alma Pueyo y Esteban Silva lograron la medalla plateada en tiro con arco mixto

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus