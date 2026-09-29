Uno Santa Fe | Judiciales | femicidio

Femicidio de Agostina Vega: las estremecedoras búsquedas que hizo Barrelier en su celular antes del crimen

El peritaje del teléfono del principal acusado del femicidio detectó 377 registros en un sitio pornográfico entre el 6 y el 20 de mayo

29 de septiembre 2026 · 10:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Femicidio de Agostina Vega: las estremecedoras búsquedas que hizo Barrelier en su celular antes del crimen

Femicidio de Agostina Vega: las estremecedoras búsquedas que hizo Barrelier en su celular antes del crimen

A cuatro meses del femicidio de Agostina Vega, la investigación continúa sumando elementos que forman parte de la acusación contra Claudio Barrelier y los otros cinco imputados que fueron enviados a juicio. Entre las pruebas reunidas por la Justicia aparecen peritajes a los teléfonos del principal acusado, que permitieron reconstruir su actividad digital durante las semanas previas al crimen.

“Obsesión incontrolable por" Agostina Vega

La Fiscalía analizó las búsquedas junto con los mensajes que Barrelier le envió a la adolescente y habló de una “obsesión incontrolable por la niña”.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Raúl Garzón, un documento de unas 250 páginas al que accedió Infobae, la Dirección de Investigación Operativa (DIO) detectó 377 registros de búsquedas realizadas por Barrelier en un sitio pornográfico entre el 6 y el 20 de mayo de 2026.

Los investigadores identificaron, entre otros términos, búsquedas relacionadas con las figuras de “hijastra” y “padrastro”, además de contenidos vinculados con abuso y violencia sexual.

Según la acusación, las palabras “hijastra” y “padrastro” aparecieron más de 100 veces

Para la Fiscalía, esos registros adquieren relevancia al ser analizados junto con los intentos de Barrelier por acercarse a Agostina, de 14 años, durante ese mismo período. En la elevación a juicio, Garzón hizo referencia a una “obsesión incontrolable por la niña” y sostuvo que la coincidencia temporal entre la actividad digital y los contactos con la adolescente constituye un elemento relevante dentro de la investigación.

Uno de los momentos analizados por los investigadores ocurrió el 15 de mayo. Ese día, Barrelier realizó numerosas búsquedas de contenido sexual relacionado con situaciones de abuso y vínculos entre adultos y menores. Esa misma noche, a las 23.29, le escribió a Agostina por Instagram: “que onda gorda como estas” y “que pasa que no contestas”. La adolescente no respondió de inmediato.

Ocho minutos después, a las 23.37, el teléfono del acusado volvió a registrar actividad en el sitio pornográfico.

Las búsquedas continuaron durante la madrugada del 16 de mayo. En paralelo, a las 3.54, Barrelier mantuvo una conversación por WhatsApp con Osvaldo Fassetta, otro de los acusados en la que manifestó que tenía “ganas de echar moco”, que sentía impotencia y mucha adrenalina y que intentaba calmarse para no cometer una imprudencia.

Agostina finalmente respondió a los mensajes de Barrelier a las 6.48 con un “Hola Claudio” y “nd, me olvidé jaja”.

El peritaje también detectó nuevas búsquedas de contenido sexual durante el 18 de mayo y otras durante los días 19 y 20, tres días antes del crimen. Para la Fiscalía, la reiteración de esos registros y su proximidad temporal con los contactos que Barrelier intentaba establecer con la adolescente son parte de los elementos que sostienen su hipótesis sobre el caso.

El vínculo entre Claudio Barrelier y Agostina

La acusación sostiene que Agostina consideraba a Barrelier una especie de “padrastro”, por la relación sentimental y de amistad que él había mantenido con su madre, Melisa Heredia. Según el requerimiento fiscal, Barrelier habría ido ganándose progresivamente la confianza de la adolescente y se presentaba ante ella como una persona que la cuidaba y protegía.

El primer mensaje registrado en Instagram data del 8 de mayo, cuando Barrelier le escribió simplemente “Hola”. Agostina no respondió.

Una semana más tarde se produjo la secuencia de mensajes y búsquedas que quedó incorporada al expediente. Para la Fiscalía, ese intercambio forma parte del contexto que debe analizarse junto con el resto de las pruebas reunidas.

El día del crimen

El 23 de mayo, tres días después de las últimas búsquedas individualizadas en el expediente, Agostina fue hasta la vivienda de Barrelier. Ese día ambos habían coincidido primero en un partido de fútbol y luego en un cumpleaños. De acuerdo con la acusación, Barrelier habría convencido a la adolescente de ir esa noche hasta su casa con el argumento de preparar juntos una sorpresa para su madre. A las 18.22, Agostina le contó el plan a una amiga mediante un audio y explicó que tenía que ir con el novio de su mamá para preparar la sorpresa.

Horas después, el teléfono de Barrelier dejó otro registro incorporado a la investigación. El informe técnico de apertura del dispositivo determinó que, a las 21.17, ingresó a la aplicación Uber y consultó la dirección de Agostina. Según la Fiscalía, también habría consultado el costo de un viaje desde ese punto hasta su vivienda.

A las 22.36, Barrelier recibió una llamada de WhatsApp desde el teléfono de la adolescente. La comunicación duró apenas 12 segundos y según la interpretación incorporada al requerimiento fiscal, podría corresponder a un aviso de que Agostina estaba próxima a llegar. Cuatro minutos después, a las 22.40, las cámaras registraron a Barrelier saliendo de su casa para encontrarse con ella.

A las 22.55, ambos ingresaron juntos a la vivienda, en barrio Cofico.

Así, los peritajes sobre los teléfonos, los mensajes intercambiados con Agostina, los registros de ubicación y las imágenes de las cámaras forman parte del conjunto de elementos que la Fiscalía presentó para sostener su acusación contra Barrelier y los demás imputados.

femicidio Agostina Vega investigación Claudio Barrelier crimen
Noticias relacionadas
Audiencia clave. El 5 de octubre se ampliarán imputaciones contra Néstor Segovia y Camila Dos Santos Rizzi por el caso Moderno House.

Caso Moderno House: el 5 de octubre habrá una audiencia clave por un perjuicio que rondaría los $500 millones y más de 30 damnificados

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe.

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

La víctima, Ariel Andrés Aguirre, era policía y murió apuñalado

Siete puñaladas, un auto incendiado y 21 años de prisión por un crimen de un policía en Margarita

Imputaron a un hombre por el robo a la casa del delantero de Unión Cristian Tarragona

Robo a Cristian Tarragona: el fiscal detalló el botín y el viernes se debatirá la prisión preventiva del ladrón

Lo último

Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Vojvoda habló tras su salida de Racing: Estaba firme, pero entendía la situación

Vojvoda habló tras su salida de Racing: "Estaba firme, pero entendía la situación"

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Último Momento
Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Lautaro Midón siguió de festejo: debutó con triunfo en Curitiba tras conquistar el oro en Santa Fe

Vojvoda habló tras su salida de Racing: Estaba firme, pero entendía la situación

Vojvoda habló tras su salida de Racing: "Estaba firme, pero entendía la situación"

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Qué cambios implementaría Madelón en Unión para visitar a Boca

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Los tres cambios que analiza Delfino para Colón ante Estudiantes

Ovación
Grelak: Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva

Grelak: "Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva"

La era post Messi: cómo formará la Selección Argentina ante Bolivia

La era post Messi: cómo formará la Selección Argentina ante Bolivia

Los Pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a Australia en 2027

Los Pumas ya tienen fechas y sedes para enfrentar a Australia en 2027

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Colapinto cambia de página y se prepara para su estreno en Sepang

Brasil hizo valer su poderío ofensivo y goleó a Australia en un amistoso internacional

Brasil hizo valer su poderío ofensivo y goleó a Australia en un amistoso internacional

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Otro hecho de caza ilegal en Santa Fe, esta vez en zona de islas de Santa Rosa de Calchines: cayeron dos cazadores correntinos

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia