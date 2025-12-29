El conductor que atropelló y mató a una pareja en la Costanera santafesina seguirá en prisión

La fiscal Rosana Marcolín confirmó que la Justicia rechazó el pedido de libertad y detalló el estado de la causa contra Valentín Giordano. La pena en expectativa va de 8 a 25 años

El joven Valentín Giordano , imputado por el crimen vial que provocó la muerte de una pareja en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, continuará en prisión preventiva luego de una audiencia realizada a pedido de su defensa. Así lo confirmó la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Marcolín , quien brindó precisiones sobre el estado del proceso judicial y los próximos pasos de la causa.

La noche del 24 de noviembre de 2024 , Marcos Arias y Norma López fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Almirante Brown junto a su hijo adolescente, cuando un joven de 19 años, Valentín Giordano, los embistió a más de 130 km/h.

Riesgos procesales

“Se realizó una audiencia a pedido de la defensa. La audiencia es del artículo 225, en la que se revisa principalmente si subsisten los riesgos procesales por los cuales Valentín Giordano continúa o no en prisión preventiva. Por supuesto, la defensa pidió la libertad de Valentín Giordano”, señaló Marcolín. En ese contexto, la Fiscalía expuso ante el juez todo lo actuado durante el período de detención del imputado. “Nosotros lo que hacemos es explicar qué es lo que hicimos durante el tiempo que estuvo detenido, en realidad en prisión preventiva, el imputado”, indicó.

auto accidente fatal costanera.jpg Accidente fatal en la costanera, imágenes de los momentos previos captura video

Negociaciones por un juicio abreviado

Marcolín confirmó que durante las últimas semanas existieron tratativas para arribar a un procedimiento abreviado, iniciativa impulsada especialmente por las víctimas. “Estábamos en tratativas de llegar a un juicio abreviado, fue expuesto tanto por la defensa como por la fiscalía y la querella. Es un pedido especialmente realizado por las víctimas, esto quiero dejarlo bien en claro”, afirmó.

La fiscal explicó que si bien el Ministerio Público no se opone a un juicio oral, el deseo de los familiares fue determinante en el análisis del camino procesal: “La fiscalía no tiene problema en formular la acusación y hacer un juicio oral, pero también tenemos que tener en cuenta lo que quieren las víctimas, porque la realización de un juicio oral es muy dolorosa, hay que revivir todo”.

Además, detalló las consecuencias temporales que implica un juicio tradicional. “Con un juicio oral se apela todo, hay que volver a revisar en Cámara de Apelaciones, después vienen los recursos extraordinarios. Es mucho tiempo que continúa el proceso penal”.

accidente fatal costanera 1.jpg

El pedido de los hijos de las víctimas

Marcolín reveló que los hijos de la pareja fallecida solicitaron, en la medida de lo posible, alcanzar una resolución mediante un procedimiento abreviado. “Los hijos de las víctimas querían, en lo posible, si se llegaba a una pena justa, solucionarlo de otra forma, que es un procedimiento abreviado”.

Ese planteo fue elevado a las máximas autoridades del Ministerio Público. “Estaban al tanto la Fiscalía Regional y la Fiscalía General”, indicó.

Un escenario que se encamina al juicio oral

Sin embargo, el pedido de libertad presentado por la defensa aceleró los tiempos y cambió el escenario. “Ante la interposición de este pedido de la defensa, los tiempos se acortaron y al final muy probablemente terminemos en un juicio oral, porque si no, no vamos a poder seguir resistiendo esta clase de pedidos”.

La pena en expectativa: de 8 a 25 años

Consultada sobre el marco punitivo que enfrenta Giordano, Marcolín fue contundente: “La pena mínima es de 8 años y la pena máxima es de 25”. Además, precisó la figura penal bajo la cual se encuadra el hecho. “Se trata de un homicidio simple con dolo eventual. No son las mismas penas que otros hechos donde está involucrado el crimen en otras modalidades”. También recordó que existen antecedentes judiciales similares en Rosario.

De esta manera, Valentín Giordano continuará detenido mientras la causa avanza hacia la instancia de acusación formal, con un escenario que hoy se inclina hacia la realización de un juicio oral, salvo que en las próximas semanas se logre retomar la vía del procedimiento abreviado con el acuerdo de todas las partes.