Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

El Tribunal de Segunda Instancia ratificó la prisión preventiva del docente, condenado a 12 años por abuso sexual de cinco menores. La defensa había pedido revisar la medida y anticipó que seguirá apelando.

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva impuesta al docente de 49 años Juan Francisco Trigatti , quien está condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco alumnas en un jardín de infantes ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe .

La resolución de la Alzada fue por mayoría : los jueces Sergio Alvira y Matías Drivet votaron de la misma forma, mientras que el juez Oscar Burtnik lo hizo en disidencia en relación a la privación de la libertad. En tanto, los tres magistrados coincidieron en mantener un embargo preventivo sobre los bienes del condenado .

La medida cautelar había sido recurrida por la Defensa de Trigatti. En tal sentido, se llevó a cabo una audiencia de apelación, en la que el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Doble conforme

Desde el MPA se destacó que “los camaristas hicieron hincapié en que los riesgos procesales se incrementaron con el doble conforme de la condena”, y se recordó que “seis jueces analizaron el caso y consideraron que la responsabilidad penal de Trigatti está lo suficientemente acreditada”.

Por otro lado, se puntualizó que “los magistrados que votaron del mismo modo enfatizaron que, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, la prisión preventiva era necesaria para cumplir con el deber de diligencia reforzada que el Estado tiene frente a niños que resultan víctimas de delitos contra la integridad sexual”, quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.

Proceso judicial

El docente de 49 años está condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en cuatro oportunidades, así como de abuso sexual simple en perjuicio de una quinta víctima. Ambos delitos fueron agravados por haber sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación de personas menores de edad.

Luego de haber sido absuelto en un juicio oral y público el año pasado, Trigatti fue condenado por la Alzada a mediados de este año. A raíz de que la Defensa apeló ese segundo fallo, un nuevo tribunal de camaristas analizó las actuaciones y ratificó la sentencia de segunda instancia.

