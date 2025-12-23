Uno Santa Fe | Judiciales | Trigatti

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

El Tribunal de Segunda Instancia ratificó la prisión preventiva del docente, condenado a 12 años por abuso sexual de cinco menores. La defensa había pedido revisar la medida y anticipó que seguirá apelando.

23 de diciembre 2025 · 18:25hs
Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva impuesta al docente de 49 años Juan Francisco Trigatti, quien está condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco alumnas en un jardín de infantes ubicado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

La resolución de la Alzada fue por mayoría: los jueces Sergio Alvira y Matías Drivet votaron de la misma forma, mientras que el juez Oscar Burtnik lo hizo en disidencia en relación a la privación de la libertad. En tanto, los tres magistrados coincidieron en mantener un embargo preventivo sobre los bienes del condenado.

La medida cautelar había sido recurrida por la Defensa de Trigatti. En tal sentido, se llevó a cabo una audiencia de apelación, en la que el fiscal Carlos Arietti representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Doble conforme

Desde el MPA se destacó que “los camaristas hicieron hincapié en que los riesgos procesales se incrementaron con el doble conforme de la condena”, y se recordó que “seis jueces analizaron el caso y consideraron que la responsabilidad penal de Trigatti está lo suficientemente acreditada”.

Por otro lado, se puntualizó que “los magistrados que votaron del mismo modo enfatizaron que, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, la prisión preventiva era necesaria para cumplir con el deber de diligencia reforzada que el Estado tiene frente a niños que resultan víctimas de delitos contra la integridad sexual”, quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.

Proceso judicial

El docente de 49 años está condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en cuatro oportunidades, así como de abuso sexual simple en perjuicio de una quinta víctima. Ambos delitos fueron agravados por haber sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación de personas menores de edad.

Luego de haber sido absuelto en un juicio oral y público el año pasado, Trigatti fue condenado por la Alzada a mediados de este año. A raíz de que la Defensa apeló ese segundo fallo, un nuevo tribunal de camaristas analizó las actuaciones y ratificó la sentencia de segunda instancia.

Caso Trigatti: la defensa del docente condenado por abuso pidió invalidar la prisión preventiva

RESOL - TRIGATTI - L77 R940 F240-275

Trigatti profesor detenido
Noticias relacionadas
la casa gris definio los nombres que cubriran las tres vacantes en la corte suprema

La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

Condenaron a un hombre y a una mujer que vendía en la ciudad de Santa Fe vehículos robados en Buenos Aires

Condenaron a un hombre y a una mujer que vendían en la ciudad de Santa Fe vehículos robados en Buenos Aires

Rafael Ramón Grau y Omar Antonio Odriozola. Confirmaron las condenas a dos exjefes de la policía de Santa Fe por un fraude millonario en la reparación de patrulleros

Confirmaron las condenas a dos exjefes de la policía de Santa Fe por un fraude millonario en la reparación de patrulleros

Para Rafael Gutiérrez, quien volverá a presidir la Corte Suprema en 2026, el principal problema de la Justicia santafesina es la demora en la designación de magistrados.

Rafael Gutiérrez: "La Corte debe tener perfiles diversos, pero todos con independencia"

Lo último

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Último Momento
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"