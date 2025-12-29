La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 11:44hs
La Liga Nacional de Básquet tendrá este lunes un cierre de año cargado de acción y partidos atractivos, con tres encuentros que prometen intensidad, tabla en juego y un clásico que paralizará Corrientes. Boca será local del líder Ferro, Racing de Chivilcoy buscará seguir creciendo ante Argentino de Junín y Regatas y San Martín animarán una nueva edición del duelo correntino.

Boca quiere recuperarse ante el puntero Ferro

Desde las 20, en el estadio Luis Conde y con transmisión de Básquet Pass, Boca Juniors recibirá a Ferro Carril Oeste en uno de los choques más destacados de la jornada. El Xeneize intentará dejar atrás la caída sufrida ante Oberá (80-70) en un partido de alto voltaje físico, que lo dejó con un récord de 10 victorias y 7 derrotas, ubicándolo en la octava posición de la tabla.

Del otro lado estará el Verdolaga, que pese a llegar con dos derrotas consecutivas como local —frente a Quimsa y Regatas— se mantiene como único líder del certamen con un sólido registro de 11-3. La regularidad mostrada a lo largo del torneo lo sostiene en la cima, aunque buscará volver a la senda del triunfo en una plaza siempre exigente. En el historial, Boca domina con 51 triunfos sobre 80 enfrentamientos.

Racing de Chivilcoy va por otro paso firme ante Argentino

Un poco más tarde, desde las 21.30 en el Grilon Arena, Racing de Chivilcoy será anfitrión de Argentino de Junín, en un duelo que marcará el primer cruce entre ambos en la historia de la Liga Nacional. El encuentro también se podrá ver por Básquet Pass.

El equipo bonaerense llega en alza tras un valioso triunfo como visitante ante Instituto en Córdoba (87-78), con una actuación sobresaliente de Deion McClenton, figura del partido. Ese resultado le permitió escalar hasta el puesto 16, con un balance de 5-9.

Argentino, en cambio, atraviesa un momento complejo. Con Adrián Capelli ya al mando, el Turco acumula siete derrotas consecutivas y viene de caer ante Unión en Santa Fe. Con apenas una victoria en 15 presentaciones, ocupa el último lugar de la tabla y necesita empezar a sumar para salir del fondo.

Corrientes se paraliza con el primer clásico del año

El cierre de la jornada tendrá un condimento especial. Desde las 22.10, con televisación de TyC Sports, Regatas Corrientes y San Martín se medirán en el Fortín Rojinegro en el primer clásico correntino de la temporada. Será un duelo con historia, ya que se enfrentaron en 50 ocasiones, con leve ventaja para el Remero (27-23).

Regatas llega fortalecido tras una gira positiva por Buenos Aires, donde consiguió dos triunfos clave ante San Lorenzo y Ferro, dejando atrás el golpe sufrido en la final de la Liga Sudamericana y una derrota como local ante Platense. San Martín, que actuará como visitante en su propia ciudad, también atraviesa un buen presente, con tres victorias consecutivas que lo consolidaron en la pelea.

El partido tendrá un valor extra por la tabla de posiciones: ambos equipos comparten el mismo récord (8-5), por lo que el ganador dará un salto y el perdedor cederá terreno. Además, será un clásico atípico, ya que ninguno contará con jugadores extranjeros tras los recientes cortes en ambos planteles.

Así, la Liga Nacional despide el año con una noche intensa, partidos de peso y un clásico que promete emociones fuertes en Corrientes.

