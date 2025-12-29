Uno Santa Fe | Unión | Unión

Antes de la Asamblea General Ordinaria en Unión, Glorioso 89 fijó su postura

Este lunes se llevará a cabo en Unión la Asamblea General Ordinaria para aprobar la Memoria y el Balance. Antes de la misma, Glorioso 89 marcó su postura

29 de diciembre 2025 · 09:03hs
Glorioso 89 fijó su postura antes de la Asamblea que se llevará a cabo este lunes en Unión.

Los socios de Unión concurrirán este lunes a la institución para formar parte de la Asamblea General Ordinaria en la que se tratará la Memoria y el Balance del último año que presentará un importante déficit.

Antes de la Asamblea, la agrupación Glorioso 89 emitió un comunicado, criticando fuertemente la gestión de la actual comisión directiva y adelantó la postura que tomarán.

Comunicado de Glorioso 89

Desde Glorioso 89, manifestamos nuestra preocupación por la crítica situación institucional y económica que atraviesa @clubaunion. Tras analizar el Balance que hoy se va a tratar, consideramos que no puede ser aprobado.

A continuación compartimos un detalle de los motivos por los que no vamos a aprobar la Memoria y Balance del ejercicio 119.

- El club pasó de un superávit de $1.626 millones a un déficit de $4.022 millones.

- El déficit operativo mensual, después de 16 años de gestión, es de más de 100 millones de pesos por mes.

- La deuda con Spahn y su familia creció de U$S 244.000 a U$S 570.840, sin papeles que la respalden.

- Mientras tanto, se devolvieron $ 1.673 millones a dirigentes sin aclarar a quiénes ni por qué.

- Se valoran juveniles a los que no se les da oportunidades, mientras se siguen trayendo jugadores sin trayectoria.

- Se debió cobrar por ventas de jugadores más de U$S 7 millones, pero no se invirtieron ni U$S 2 millones en éste ejercicio. Sin embargo se justifica el déficit en esa supuesta inversión.

- Se perdieron futbolistas como Dómina sin rédito alguno. Como antes pasó con Calderón o Mele.

- Se malgastó en caprichos como el de Munúa con un costo de U$S 600.000.

- No se informa cuánto costó Casa Unión ni qué pasó con los fondos donados.

- La gestión es deficitaria, sin rumbo ni transparencia. Exigimos, desde hace muchos años, claridad, responsabilidad y un cambio urgente. El desmanejo financiero y deportivo, son inocultables.

Por todo esto hoy NO vamos a aprobar la Memoria y el Balance del Ejercicio 119.

