Antes de la Asamblea General Ordinaria en Unión, Glorioso 89 fijó su postura

Este lunes se llevará a cabo en Unión la Asamblea General Ordinaria para aprobar la Memoria y el Balance. Antes de la misma, Glorioso 89 marcó su postura
Por Ovación
Antes de la Asamblea, la agrupación Glorioso 89 emitió un comunicado, criticando fuertemente la gestión de la actual comisión directiva y adelantó la postura que tomarán.
Comunicado de Glorioso 89
Desde Glorioso 89, manifestamos nuestra preocupación por la crítica situación institucional y económica que atraviesa @clubaunion. Tras analizar el Balance que hoy se va a tratar, consideramos que no puede ser aprobado.
A continuación compartimos un detalle de los motivos por los que no vamos a aprobar la Memoria y Balance del ejercicio 119.
- El club pasó de un superávit de $1.626 millones a un déficit de $4.022 millones.
- El déficit operativo mensual, después de 16 años de gestión, es de más de 100 millones de pesos por mes.
- La deuda con Spahn y su familia creció de U$S 244.000 a U$S 570.840, sin papeles que la respalden.
- Mientras tanto, se devolvieron $ 1.673 millones a dirigentes sin aclarar a quiénes ni por qué.
- Se valoran juveniles a los que no se les da oportunidades, mientras se siguen trayendo jugadores sin trayectoria.
- Se debió cobrar por ventas de jugadores más de U$S 7 millones, pero no se invirtieron ni U$S 2 millones en éste ejercicio. Sin embargo se justifica el déficit en esa supuesta inversión.
- Se perdieron futbolistas como Dómina sin rédito alguno. Como antes pasó con Calderón o Mele.
- Se malgastó en caprichos como el de Munúa con un costo de U$S 600.000.
- No se informa cuánto costó Casa Unión ni qué pasó con los fondos donados.
- La gestión es deficitaria, sin rumbo ni transparencia. Exigimos, desde hace muchos años, claridad, responsabilidad y un cambio urgente. El desmanejo financiero y deportivo, son inocultables.
Por todo esto hoy NO vamos a aprobar la Memoria y el Balance del Ejercicio 119.