Colón comunicó una medida de fuerte impacto social de cara a la próxima temporada. A partir del 1° de enero de 2026, la institución aplicará una reducción en la cuota societaria para personas con discapacidad y jubilados, en una decisión que refuerza el perfil inclusivo del club y busca sostener el vínculo con sus socios en un contexto económico complejo.
Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social
Colón recordó que está en vigencia la campaña de socios, y también remarcó la reducción en la cuota para personas con discapacidad y jubilados.
Por Ovación
Desde la dirigencia remarcaron que la iniciativa forma parte de una política integral que apunta a facilitar el acceso y la permanencia dentro del padrón societario, entendiendo al socio como un pilar central de la vida institucional rojinegra.
Alta de socios: condiciones especiales
Además, Colón informó que el alta de nuevos socios se realizará abonando únicamente la cuota correspondiente al mes de enero más el 50% del valor del carnet, una medida que busca incentivar nuevas incorporaciones y acompañar a quienes decidan sumarse al club.
Valores de la cuota societaria
Junto al anuncio, la entidad dio a conocer el detalle completo de categorías y valores que regirán desde enero de 2026:
-
Pleno: $18.000
Protector: $72.000
Interior: $13.800
Cadete: $18.000
Cadete Interior: $13.800
Infantil: $8.200
Infantil Interior: $6.500
Jubilados: $11.000
Discapacidad: $7.000
Discapacidad Menor: $5.000
Internacional: $17.000
Deportistas: $13.000
Deportistas Infantiles: $8.200
Una señal institucional
Desde Colón destacaron que estas decisiones apuntan a reafirmar el compromiso social del club, sosteniendo una mirada inclusiva y solidaria que trasciende lo estrictamente deportivo.
LEER MÁS: Qué gestiones realizan los dirigentes de Colón para potenciar al plantel
“Ser socio es pertenecer”, remarcaron desde la institución, en una consigna que resume el espíritu de la medida y el vínculo histórico entre Colón y su gente, en un momento donde el club busca consolidarse de pie, dentro y fuera de la cancha.