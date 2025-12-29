Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón recordó que está en vigencia la campaña de socios, y también remarcó la reducción en la cuota para personas con discapacidad y jubilados.

Colón comunicó una medida de fuerte impacto social de cara a la próxima temporada. A partir del 1° de enero de 2026, la institución aplicará una reducción en la cuota societaria para personas con discapacidad y jubilados, en una decisión que refuerza el perfil inclusivo del club y busca sostener el vínculo con sus socios en un contexto económico complejo.

Desde la dirigencia remarcaron que la iniciativa forma parte de una política integral que apunta a facilitar el acceso y la permanencia dentro del padrón societario, entendiendo al socio como un pilar central de la vida institucional rojinegra.

Alta de socios: condiciones especiales

Además, Colón informó que el alta de nuevos socios se realizará abonando únicamente la cuota correspondiente al mes de enero más el 50% del valor del carnet, una medida que busca incentivar nuevas incorporaciones y acompañar a quienes decidan sumarse al club.

Valores de la cuota societaria

Junto al anuncio, la entidad dio a conocer el detalle completo de categorías y valores que regirán desde enero de 2026:

Pleno: $18.000

Protector: $72.000

Interior: $13.800

Cadete: $18.000

Cadete Interior: $13.800

Infantil: $8.200

Infantil Interior: $6.500

Jubilados: $11.000

Discapacidad: $7.000

Discapacidad Menor: $5.000

Internacional: $17.000

Deportistas: $13.000

Deportistas Infantiles: $8.200

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2005472322811990408&partner=&hide_thread=false |



Desde el 1/1/26, el Club Atlético Colón reafirma su compromiso social con una .… pic.twitter.com/w8FJ09iV5q — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 29, 2025

Una señal institucional

Desde Colón destacaron que estas decisiones apuntan a reafirmar el compromiso social del club, sosteniendo una mirada inclusiva y solidaria que trasciende lo estrictamente deportivo.

LEER MÁS: Qué gestiones realizan los dirigentes de Colón para potenciar al plantel

“Ser socio es pertenecer”, remarcaron desde la institución, en una consigna que resume el espíritu de la medida y el vínculo histórico entre Colón y su gente, en un momento donde el club busca consolidarse de pie, dentro y fuera de la cancha.