Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón recordó que está en vigencia la campaña de socios, y también remarcó la reducción en la cuota para personas con discapacidad y jubilados.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 10:13hs
Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Foto @AguCaliani

Colón comunicó una medida de fuerte impacto social de cara a la próxima temporada. A partir del 1° de enero de 2026, la institución aplicará una reducción en la cuota societaria para personas con discapacidad y jubilados, en una decisión que refuerza el perfil inclusivo del club y busca sostener el vínculo con sus socios en un contexto económico complejo.

LEER MÁS: Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

Desde la dirigencia remarcaron que la iniciativa forma parte de una política integral que apunta a facilitar el acceso y la permanencia dentro del padrón societario, entendiendo al socio como un pilar central de la vida institucional rojinegra.

Alta de socios: condiciones especiales

Además, Colón informó que el alta de nuevos socios se realizará abonando únicamente la cuota correspondiente al mes de enero más el 50% del valor del carnet, una medida que busca incentivar nuevas incorporaciones y acompañar a quienes decidan sumarse al club.

Valores de la cuota societaria

Junto al anuncio, la entidad dio a conocer el detalle completo de categorías y valores que regirán desde enero de 2026:

  • Pleno: $18.000

  • Protector: $72.000

  • Interior: $13.800

  • Cadete: $18.000

  • Cadete Interior: $13.800

  • Infantil: $8.200

  • Infantil Interior: $6.500

  • Jubilados: $11.000

  • Discapacidad: $7.000

  • Discapacidad Menor: $5.000

  • Internacional: $17.000

  • Deportistas: $13.000

  • Deportistas Infantiles: $8.200

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2005472322811990408&partner=&hide_thread=false

Una señal institucional

Desde Colón destacaron que estas decisiones apuntan a reafirmar el compromiso social del club, sosteniendo una mirada inclusiva y solidaria que trasciende lo estrictamente deportivo.

LEER MÁS: Qué gestiones realizan los dirigentes de Colón para potenciar al plantel

“Ser socio es pertenecer”, remarcaron desde la institución, en una consigna que resume el espíritu de la medida y el vínculo histórico entre Colón y su gente, en un momento donde el club busca consolidarse de pie, dentro y fuera de la cancha.

Colón socios Club
Noticias relacionadas
colon inicio la semana con su inhibicion activa en fifa: ¿cuales son los motivos?

Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

colon no se resigna en la busqueda del mediocampista kevin lopez

Colón no se resigna en la búsqueda del mediocampista Kevin López

Tomás Fernández será refuerzo de Colón.

Colón suma un nuevo refuerzo: llega el delantero Tomás Fernández

Esteban Fuertes descartó volver a trabajar en Colón.

Bichi Fuertes: "Si hoy me llamaran para trabajar en Colón, diría que no"

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"