Confirmaron la muerte de una mujer de 40 años por hantavirus en el sur provincial

Este lunes por la mañana confirmaron la muerte de una mujer de 40 años que había contraído hantavirus . La víctima vivía en el barrio Las Casuarinas de Ibarlucea , en el departamento Rosario.

Según pudo saber Rosario3, la mujer se acercó al hospital Eva Perón de Baigorria por un cuadro gripal que empeoró con el correr de los días.

La paciente había iniciado con dolores musculares el 23 de diciembre y presentó fiebre a las 24 horas. Fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió atención médica hasta su fallecimiento el pasado 25 de diciembre.

Entre los antecedentes epidemiológicos relevados, se consignó una estadía de aproximadamente tres semanas previas, en una cabaña ubicada con la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.

A partir de la confirmación del caso mediante estudios de laboratorio, se llevan adelante las acciones de control de foco en la localidad de Ibarlucea y las autoridades sanitarias realizaron la notificación correspondiente a Entre Ríos, de acuerdo con los protocolos vigentes.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva o excrementos de roedores.

De acuerdo al ministerio de Salud de la Nación, hasta la última semana de noviembre de 2025 se registraron 23 infectados, cuando en el mismo periodo de los dos últimos años no se reportaron casos. Además, se contaron nueve casos fatales. La zona Centro –Caba y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos– volvió a concentrar la mayor carga de hantavirus, con el 70% de los casos confirmados.

Síntomas del hantavirus

Iniciales (tipo gripe): Fiebre, dolores musculares (mialgias), dolor de cabeza (cefalea), escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fatiga.

Fiebre, dolores musculares (mialgias), dolor de cabeza (cefalea), escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fatiga. Posteriores (más graves): Tos seca, dificultad para respirar (disnea), y puede evolucionar a un síndrome cardiopulmonar grave con baja presión arterial y fallo renal, requiriendo hospitalización.

Prevención

Control de roedores: Sellar grietas (con mallas o cemento), eliminar refugios (cajas, leña) y mantener la basura en recipientes con tapa.

Sellar grietas (con mallas o cemento), eliminar refugios (cajas, leña) y mantener la basura en recipientes con tapa. Limpieza y desinfección: Ventilar lugares cerrados por 30 min, usar barbijo N95 y guantes. Limpiar pisos y superficies con 1 parte de lavandina por 9 de agua, dejar actuar 30 min y luego enjuagar. Humedecer antes de barrer para no levantar polvo.

Ventilar lugares cerrados por 30 min, usar barbijo N95 y guantes. Limpiar pisos y superficies con 1 parte de lavandina por 9 de agua, dejar actuar 30 min y luego enjuagar. Humedecer antes de barrer para no levantar polvo. Alimentos y agua : Guardar comida en recipientes herméticos y consumir agua potable.

: Guardar comida en recipientes herméticos y consumir agua potable. Al aire Libre/acampar: Acampar lejos de basurales y maleza, y dormir sobre colchonetas, no directo en el suelo.

Acampar lejos de basurales y maleza, y dormir sobre colchonetas, no directo en el suelo. Manejo de roedores (vivos o muertos): No tocarlos. Usar trampas. Sí está muerto, rociar con lavandina y esperar. Recoger con guantes y enterrar o quemar.

¿Qué hacer ante la sospecha?