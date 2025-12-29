Uno Santa Fe | Santa Fe | Hantavirus

Confirmaron la muerte de una mujer de 40 años por hantavirus en el sur provincial

La víctima comenzó con síntomas gripales y el cuadro se complicó rápidamente. Recomendaciones

29 de diciembre 2025 · 11:36hs
Confirmaron la muerte de una santafesina por hantavirus

gentileza

Confirmaron la muerte de una santafesina por hantavirus

Este lunes por la mañana confirmaron la muerte de una mujer de 40 años que había contraído hantavirus. La víctima vivía en el barrio Las Casuarinas de Ibarlucea, en el departamento Rosario.

Según pudo saber Rosario3, la mujer se acercó al hospital Eva Perón de Baigorria por un cuadro gripal que empeoró con el correr de los días.

La paciente había iniciado con dolores musculares el 23 de diciembre y presentó fiebre a las 24 horas. Fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió atención médica hasta su fallecimiento el pasado 25 de diciembre.

Entre los antecedentes epidemiológicos relevados, se consignó una estadía de aproximadamente tres semanas previas, en una cabaña ubicada con la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.

A partir de la confirmación del caso mediante estudios de laboratorio, se llevan adelante las acciones de control de foco en la localidad de Ibarlucea y las autoridades sanitarias realizaron la notificación correspondiente a Entre Ríos, de acuerdo con los protocolos vigentes.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva o excrementos de roedores.

De acuerdo al ministerio de Salud de la Nación, hasta la última semana de noviembre de 2025 se registraron 23 infectados, cuando en el mismo periodo de los dos últimos años no se reportaron casos. Además, se contaron nueve casos fatales. La zona Centro –Caba y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos– volvió a concentrar la mayor carga de hantavirus, con el 70% de los casos confirmados.

Síntomas del hantavirus

  • Iniciales (tipo gripe): Fiebre, dolores musculares (mialgias), dolor de cabeza (cefalea), escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fatiga.
  • Posteriores (más graves): Tos seca, dificultad para respirar (disnea), y puede evolucionar a un síndrome cardiopulmonar grave con baja presión arterial y fallo renal, requiriendo hospitalización.

Prevención

  • Control de roedores: Sellar grietas (con mallas o cemento), eliminar refugios (cajas, leña) y mantener la basura en recipientes con tapa.
  • Limpieza y desinfección: Ventilar lugares cerrados por 30 min, usar barbijo N95 y guantes. Limpiar pisos y superficies con 1 parte de lavandina por 9 de agua, dejar actuar 30 min y luego enjuagar. Humedecer antes de barrer para no levantar polvo.
  • Alimentos y agua: Guardar comida en recipientes herméticos y consumir agua potable.
  • Al aire Libre/acampar: Acampar lejos de basurales y maleza, y dormir sobre colchonetas, no directo en el suelo.
  • Manejo de roedores (vivos o muertos): No tocarlos. Usar trampas. Sí está muerto, rociar con lavandina y esperar. Recoger con guantes y enterrar o quemar.

¿Qué hacer ante la sospecha?

  • Busca atención médica urgente y menciona tu posible exposición a roedores.
  • Evita el contacto cercano con otras personas.

Hantavirus muerte mujer
Noticias relacionadas
Cuidados ante el golpe de calor

Ola de calor: cómo actuar ante las altas temperaturas, recomendaciones y qué evitar

El Imusa comunicó los nuevos horarios de verano

El Imusa modificará sus horarios de atención durante el verano en Santa Fe

EL lugar dónde fue hallado el cuerpo de Jeremías Monzón

Avanza la causa por el crimen de Jeremías Monzón: imputan a dos adolescentes

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Lunes muy caluroso en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"