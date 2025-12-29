Uno Santa Fe | Unión | Unión

Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una función diferente

Franco Ratotti tiene grandes chances de quedarse en el plantel de Unión luego de su paso por Chile. Madelón tiene la intención de probarlo en una posición diferente

29 de diciembre 2025 · 10:26hs
Franco Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una posición distinta.

El delantero Franco Ratotti se presentará el viernes 2 de enero para arrancar la pretemporada con el plantel de Unión. Y en principio, el futbolista será tenido en cuenta por Leonardo Madelón.

Ratotti tiene contrato con el Tate hasta diciembre del 2028 y este último semestre jugó en Unión Española de Chile. Pero el equipo perdió la categoría y eso hizo que el jugador anticipara su vuelta.

Ratotti podría jugar en una posición distinta

En agosto de este año, Ratotti fue cedido a préstamo firmando un contrato hasta diciembre del 2026 con Unión Española. Pero había una cláusula que indicaba que si el elenco trasandino descendía, automáticamente se cortaba el vínculo.

Y eso fue lo que sucedió, por ello y pese al interés de Unión Española de retenerlo, el delantero de 20 años retorna al Tate. La dirigencia recibió ofertas de otros clubes, pero fueron desestimadas.

Más allá de que Unión tiene recambio en el ataque y no está en la búsqueda de delanteros, Madelón dio el ok para que Ratotti se quede en el plantel.

LEER MÁS: Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Pero existe un motivo particular para la decisión que tomó el DT. Y tiene que ver con que Madelón lo piensa a Ratotti en una posición distinta a la que venía desempeñando.

Por características, Ratotti es centrodelantero, pero la intención del entrenador rojiblanco sería de probarlo como carrilero por el sector derecho.

Trabajarlo para que pueda recorrer la banda derecha y tener una opción en ese puesto. Desde el cuerpo técnico entienen que tiene las aptitudes físicas para desempeñarse en esa posición.

Unión Ratotti Madelón
