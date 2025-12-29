Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026

La categoría anunció 24 Grandes Premios y una nueva era reglamentaria en un año que puede ser determinante para el futuro del piloto argentino.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 11:28hs
Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026

La Fórmula 1 definió el calendario de la temporada 2026, que contará con un total de 24 Grandes Premios y marcará el inicio de una nueva era para la categoría.

El campeonato comenzará el 6 de marzo en Australia y finalizará el 4 de diciembre en Abu Dhabi, en un contexto de profundo cambio técnico que también genera expectativas en torno al futuro de Franco Colapinto dentro del paddock.

El extenso cronograma incluye seis fines de semana con formato sprint y presenta como principal novedad el Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre.

Además, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita se trasladaron a abril debido a la celebración del Ramadán. En Europa, la actividad comenzará en Mónaco, a principios de junio, y se cerrará justamente en la capital española.

Para Colapinto, 2026 aparece como un año bisagra. El cambio reglamentario, que introduce nuevos autos, motores y combustibles cien por ciento sostenibles, supone un borrón y cuenta nueva para todos los equipos y pilotos. En ese escenario, el argentino buscará consolidarse y aprovechar un contexto que históricamente suele abrir oportunidades, especialmente para quienes intentan afirmarse en la categoría.

La pretemporada también tendrá un formato inédito, con tres bloques de pruebas oficiales. El primero será un shakedown privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, mientras que las dos tandas finales se realizarán en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ya con transmisión y mayor exposición. Será un período clave para adaptarse a los nuevos monoplazas antes del inicio del campeonato.

Desde la organización, Stefano Domenicali destacó que 2026 marcará “una nueva era” para la Fórmula 1, con la llegada de nuevas marcas como Audi, Cadillac y Ford. En ese contexto de renovación total, la temporada no solo promete cambios estructurales, sino que también puede resultar determinante para pilotos como Colapinto, que afrontan el desafío de ganarse un lugar estable en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

  • 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
  • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai (Sprint)
  • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
  • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
  • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
  • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami (Sprint)
  • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal (Sprint)
  • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
  • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona
  • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
  • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone (Sprint)
  • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
  • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort (Sprint)
  • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
  • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
  • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
  • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur (Sprint)
  • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
  • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
  • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
  • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
  • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
  • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina
Fórmula 1 Colapinto Franco Colapinto
Noticias relacionadas
franco colapinto, en argentina antes de la temporada 2026 de formula 1: todo es para positivo

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

la liga nacional le baja el telon al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

cronologia de un fin de ano complejo para la afa

Cronología de un fin de año complejo para la AFA

la afa, bajo la lupa por transferencias millonarias a empresas fantasma en estados unidos

La AFA, bajo la lupa por transferencias millonarias a empresas fantasma en Estados Unidos

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"