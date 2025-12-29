Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La joven, que mantenía una relación con la víctima, continuará alojada en un centro para menores por disposición del juez Sergio Carraro. También quedó involucrado otro menor de 14 años

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Este lunes por la mañana se realizó la audiencia imputativa en el marco de la causa que investiga el crimen de Jeremías Monzón , el adolescente asesinado en barrio Chalet.

Como principal novedad judicial, el juez Sergio Carraro resolvió que la adolescente M.A., de 16 años , continúe privada de la libertad en un centro de alojamiento para menores, luego de evaluar su presunta intervención en los hechos.

La joven había sido detenida durante la medianoche del viernes 26 de diciembre y mantenía una relación con la víctima, dato que forma parte de los elementos centrales de la investigación.

Otro menor involucrado

En la audiencia también se dejó constancia de la participación de otro menor de 14 años, quien quedó formalmente comprendido en la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, las actuaciones respecto de ambos adolescentes se desarrollan bajo estricta reserva, conforme a los protocolos judiciales vigentes para causas que involucran a personas menores de edad.

Expectativa por la calificación legal

La causa es instruida por el fiscal Francisco Cecchini, de quien se aguarda la confirmación de la atribución delictiva concreta que se les asigna a los menores y el encuadre jurídico definitivo del hecho.