Uno Santa Fe | Judiciales | Jeremías Monzón

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La joven, que mantenía una relación con la víctima, continuará alojada en un centro para menores por disposición del juez Sergio Carraro. También quedó involucrado otro menor de 14 años

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de diciembre 2025 · 11:49hs
Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Foto: José Busiemi / Uno Santa Fe

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Este lunes por la mañana se realizó la audiencia imputativa en el marco de la causa que investiga el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en barrio Chalet.

Como principal novedad judicial, el juez Sergio Carraro resolvió que la adolescente M.A., de 16 años, continúe privada de la libertad en un centro de alojamiento para menores, luego de evaluar su presunta intervención en los hechos.

La joven había sido detenida durante la medianoche del viernes 26 de diciembre y mantenía una relación con la víctima, dato que forma parte de los elementos centrales de la investigación.

Otro menor involucrado

En la audiencia también se dejó constancia de la participación de otro menor de 14 años, quien quedó formalmente comprendido en la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, las actuaciones respecto de ambos adolescentes se desarrollan bajo estricta reserva, conforme a los protocolos judiciales vigentes para causas que involucran a personas menores de edad.

Expectativa por la calificación legal

La causa es instruida por el fiscal Francisco Cecchini, de quien se aguarda la confirmación de la atribución delictiva concreta que se les asigna a los menores y el encuadre jurídico definitivo del hecho.

Jeremías Monzón adolescente audiencia
Noticias relacionadas
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

es posible que existan imagenes filmadas sobre la consumacion del asesinato de jeremias monzon

Es posible que existan imágenes filmadas sobre la consumación del asesinato de Jeremías Monzón

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos una joven de 16 años con la que mantenía una relación

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos la joven de 16 años con la que mantenía una relación

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"