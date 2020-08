"El Poder Judicial no quiere corruptos al lado suyo porque todos sabemos el daño que nos puede provocar", sentenció la fiscal María Iribarren, quien forma parte de la Agencia de Criminalidad Organizada, encargada en imputar al exfiscal regional Patricio Serjal, al fiscal Gustavo Ponce Asahad y a su colaborador, Néstor Ugolini como integrantes de un trama de coimas para beneficiar a una empresario y de interferir en investigaciones. A su vez, sostuvo que no hubo intención de perjudicar a Serjal, ya que "no se trató de un caso aislado sino que había muchos elementos".

Los indicios de formar parte de una plan para exigirle o sacarle dinero al empresario Leonardo Peiti, vinculado al juego clandestino, y de crear una causa trucha y otras maniobras para interferir en investigaciones, además de la pruebas de un viaje solventado con fondos públicos, fue lo que determinó la prisión preventiva del ex jefe de los fiscales de la Fiscalía Regional por 90 días, pese a que ayer Serjal pidió la palabra y aseguró ser "inocente".

"El Poder Judicial no quiere corruptos al lado suyo porque todos sabemos el daño que nos puede provocar. Que haya un corrupto, para el resto de la sociedad hace que todos seamos corruptos. Y eso ninguno de nosotros lo quiere", sentenció Iribarren en el programa "El primero de la mañada", de LT8, al ser consultada por la causa que llevó a prisión preventiva al exfiscal regional Patricio Serjal y al fiscal de la agencia Covid-19, Gustavo Ponce Asahad.

image.png Patricio Serjal.

La fiscal sostuvo que la acusación que ayer se fundamentó en plena audiencia "no era un caso aislado que podía tener otra interpretación, sino que eran muchos elementos y circunstancias que iban a travesándose con documental, imágenes y testimonios que iban haciendo la historia completa". Y precisó que el hecho que le se le atribuyó a Serjal era "un plan en común entre estas tres personas para exigirle o sacarle dinero a cambio de información a una persona vinculada al juego clandestino".

"La audiencia fue muy dura porque hasta hace pocos días habíamos trabajado juntos", lamentó Iribarren, al tiempo que aseguró que desde el equipo conformado además por Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Gisela Paolicelli no hubo intención de perjudicar a los fiscales.

"Hicimos lo que correspondía conforme a la ley, ya que encontramos un elemento que se tenía hace rato por medio de una filtración que había salido de la Fiscalía en otra investigación. Y, a partir de ahí, surgió la declaración de (Leonardo) Peiti como arrepentido", precisó.

Asimismo, sostuvo que "que haya surgido de la misma Fiscalía y que hayamos hecho lo que se hizo y que contemos con el apoyo de todos los fiscales, significa que el sistema se puede depurar. Porque en la misma audiencia de ayer nos daban fuerzas para que sigamos adelante con esto".