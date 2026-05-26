Los agentes aceptaron juicios abreviados y recibieron penas condicionales e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La investigación apunta a maniobras irregulares en la carga de combustible de móviles policiales de Rosario.

Rosario: condenaron a tres policías que colaboraron en la causa por corrupción con combustible de patrulleros

Tres policías fueron condenados este martes en el marco de la causa que investiga una presunta trama de corrupción vinculada a la carga de combustible de patrulleros de la Unidad Regional II de Rosario . Los agentes aceptaron acuerdos de juicio abreviado tras colaborar con la investigación en calidad de imputados arrepentidos.

Se trata de Sergio Darío López, Jorge Santiago Delgado y Gerardo Fabián Ramírez, cuyas condenas fueron homologadas por la jueza Silvana Lamas González durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal José Luis Caterina y las defensas de los acusados. Las penas fueron atenuadas debido a la colaboración aportada por los imputados durante la investigación.

Las condenas

Gerardo Ramírez recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Admitió su responsabilidad en delitos de asociación ilícita, defraudación agravada y cohecho pasivo.

En tanto, Sergio López fue condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica.

Por su parte, Jorge Delgado recibió una pena de dos años y tres meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta por los mismos delitos.

Los tres deberán cumplir durante tres años distintas reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, presentarse mensualmente ante la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria y evitar cualquier contacto con otros involucrados en el expediente.

Piden la destitución de los imputados

En paralelo al avance judicial, la Subsecretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe solicitó la destitución de todos los policías imputados en la causa.

El pedido fue presentado por el subsecretario Lucas Covacich ante el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial e incluye a más de una decena de efectivos investigados en el expediente.

Entre ellos figura también el exjefe de Policía de Rosario, Daniel Acosta, quien ya estaba retirado de la fuerza. En su caso, se pidió el cese definitivo de su vínculo con la institución, lo que implicaría la pérdida de su haber mensual.