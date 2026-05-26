Seguirá en prisión el hombre que amenazó de muerte a su madre y desató un violento episodio en Avellaneda

El acusado tiene iniciales RND y fue imputado por amenazas, daños, desobediencia y resistencia a la autoridad. La Justicia ordenó la prisión preventiva tras un violento episodio ocurrido en el barrio Belgrano.

Sequirá en prisión el hombre que amenazó de muerte a su madre y desató un violento episodio en Avellaneda

Un hombre quedó en prisión preventiva en la ciudad de Avellaneda luego de ser imputado por haber amenazado de muerte a su madre, provocar destrozos en la vivienda familiar y resistirse al accionar policial.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Gonzalo Basualdo durante una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, a pedido de la fiscal Georgina Díaz, quien lleva adelante la investigación.

Según expuso la funcionaria judicial, el episodio ocurrió el lunes pasado alrededor de las 7.30 en una vivienda ubicada en el barrio Belgrano de Avellaneda, donde reside la víctima.

De acuerdo con la acusación, el imputado rompió un ventilador de pie y dañó el marco de una puerta en medio de una situación de violencia dentro del domicilio.

Además, la fiscal sostuvo que el hombre amenazó de muerte a su madre y le advirtió que también iba a incendiar la vivienda.

La secuencia continuó minutos después, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras un llamado al 911. Siempre según la investigación, el acusado desobedeció las órdenes policiales, continuó insultando a su madre y opuso resistencia al procedimiento hasta que finalmente fue aprehendido.

Durante la audiencia, la defensa propuso medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado consideró que no eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales y resolvió dictar la prisión preventiva sin plazo.

La fiscal también destacó que la madre del imputado participó de la audiencia y fue escuchada por el juez.

El hombre es investigado como presunto autor de los delitos de amenazas, daño, desobediencia y resistencia a la autoridad.