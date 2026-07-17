Prisión preventiva para un hombre investigado por producir videos de abuso sexual infantil y distribuirlos por WhatsApp

El imputado tiene 39 años y fue detenido durante un allanamiento en una vivienda de barrio Sur, donde secuestraron dispositivos electrónicos y elementos que aparecen en los videos investigados. La causa se inició tras una denuncia por la circulación del material.

Un hombre de 39 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por la producción y distribución de material de abuso sexual en perjuicio de personas menores de edad en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres , durante una audiencia realizada este viernes en los tribunales de la capital provincial, luego del pedido formulado por la fiscal Natalia Giordano , quien está a cargo de la investigación.

El imputado, identificado con las iniciales JIHR, fue detenido tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en calle Saavedra al 2000, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y distintos elementos que forman parte de las pruebas reunidas en la causa.

La fiscal explicó que el juez consideró que la atribución delictiva cuenta con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso y valoró que se trata de delitos con una expectativa de pena de cumplimiento efectivo, además de advertir la existencia de riesgos procesales.

LEER MÁS: Detuvieron a un hombre investigado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil

La investigación por los videos

Según detalló Giordano, al hombre se le atribuye haber producido videos con contenido sexual en los que aparecen personas menores de edad.

Además, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación señaló que en uno de los casos investigados el imputado habría registrado mediante una filmación un abuso sexual cometido contra una de las víctimas.

La investigación comenzó luego de que una persona que recibió material audiovisual a través de WhatsApp realizara una denuncia. A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron con distintas medidas para determinar el origen y la producción de los archivos.

“Hay evidencias de que el hombre compartió el material audiovisual a través de WhatsApp”, indicó la fiscal, quien remarcó la importancia de esa denuncia para el inicio de la causa.

El allanamiento y las pruebas secuestradas

El procedimiento que derivó en la detención del acusado se llevó adelante en un domicilio de la ciudad de Santa Fe.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron equipos electrónicos y elementos que aparecen en los videos analizados, lo que permitió establecer que la producción del material habría ocurrido dentro de esa vivienda.

La fiscal sostuvo que esos elementos forman parte de la evidencia que vincula al imputado con los hechos investigados.

La imputación

El hombre quedó imputado como presunto autor de los delitos de abuso sexual, tenencia, producción y distribución de representaciones de personas menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales.

La investigación continuará mientras la Fiscalía avanza con el análisis del material secuestrado y las demás medidas probatorias ordenadas en la causa.