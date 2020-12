Femicidio en Cayastá: desde la comuna apuntan contra el Poder Judicial

Devia describió a este medio que Fátima era víctima "de todo tipo de violencia: verbal, económica, física". "Están los oficios. Por cada actuación nuestra hay una denuncia policial correspondiente. Desde la Comuna entramos a actuar cuando ella vino acá en marzo de 2018, que se hizo la primera denuncia y fue la primera medida de distanciamiento. Después, en 2019 hubo una entrevista, se llegó a una instancia de mediación, pero nunca a un acuerdo. En este último tiempo habían arreglado un régimen de visita para su hija, y una cuota mensual. Pero era lo único que habían podido coordinar. En noviembre tomamos también el caso porque él había estado 24 horas preso ya que había roto la distancia de los doscientos metros y la última actuación fue una entrevista y ahora pasa esto, es terrible", describió Devia al ser consultada sobre la ruta de la denuncia que hizo Fátima.

Cabe destacar que se informó que más de cuatro de cada diez femicidas en la provincia durante el 2020 contaba con denuncias previas al femicidio. La información se desprende de un informe preliminar realizado por la Secretaría de Estado de Género e Igualdad de Santa Fe sobre la violencia extrema machista en todo el territorio provincial. Los datos fueron publicados el 25 de noviembre y allí se relevaron 35 femicidios entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2020.

"Desde el 2018, existen denuncias, medidas de de exclusión, medidas de distanciamiento. Cuatro denuncias mínimo, y en todo este tiempo estuvo 24 horas preso nada más. Y ayer se le mandó, a las 13, una citación por denuncias verbales, por un episodio con ella y otra persona involucrada y no llegó. Se entregó a la policía la citación y a la noche este desenlace terrible", agregó.

Al mismo tiempo, la presidenta comunal afirmó que Fátima nunca recibió el botón antipánico: "Tenemos una actuación el 16 de noviembre, otra el 8 del mismo mes, y también el 5. Hubo pedido del botón antipánico el 9 de septiembre y nunca llegó. Un botón no sé si te salva, pero tampoco le dieron esa oportunidad".

En relación a la actuación de la Justicia, Devia reclamó: "Garay es el único departamento que no tiene Fiscalía. Nuestros delitos quedan supeditados a Santa Fe. Un fiscal lee un hecho de Cayastá, y no tiene la connotación que tiene la ciudad y quedamos aquí excluidos. Hace años que hacemos este reclamo desde la comuna de Cayastá".

"Hay muchísimas consultas, y este caso fue el más grave. El acompañamiento para las víctimas se realiza, pero sobre el que comete el femicidio, no hay registros de peritajes psiquiátricos, psicológicos, nada. Pienso que esto se podría haber evitado con un actuar más rotundo de parte de la Justicia", sostuvo la presidenta comunal.

Sobre las capacitaciones en la Comuna, explicó: "El miércoles nos toca la capacitación de la ley Micaela. A veces en la práctica no hay manera de llevarlo a cabo. Primero me entero de él, que parecía un caso de suicidio y cuando van a avisarle a ella, era un femicidio, estaba muerta. Imaginar el horror, una nena de trece años que queda sola. Acá somos muy pocos, nos conocemos todos. La familia de él también está consternada y pasando una situación espantosa. Ella es oriunda de Formosa. Hace 16 años que está radicada en la localidad".

"Es algo terrible para una localidad chica, jamás pensamos que podría llegar a pasar", opinó. Y sobre Fátima, describió: "Ella era una trabajadora, tenemos un hogar de ancianos comunal, y ella era cuidadora en el hogar, la conocía bien, sabía por lo que estaba pasando".

"A esta altura no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí sentar un precedente, no puede seguir pasando esto, no puede ser que la víctima tenga que hacer denuncia, denuncia, denuncia, una, dos, tres, cuatro, estoy contando cinco, seis intervenciones, y que no haya pasado nada", concluyó.