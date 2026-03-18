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Crimen de Jeremías Monzón: confirmaron la prisión preventiva para la madre de la adolescente detenida

La Justicia rechazó la apelación y la mujer de 40 años continuará tras las rejas. La familia de la víctima expresó su temor ante una posible liberación

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de marzo 2026 · 10:44hs
Crimen de Jeremías Monzón: confirmaron la prisión preventiva para la madre de la adolescente detenida

Este miércoles, en los tribunales santafesinos, se realizó una audiencia de apelación de la prisión preventiva de la madre de la adolescente acusada por el crimen del adolescente Jeremías Monzón. Tras escuchar a las partes, el juez resolvió que la imputada permanezca detenida mientras avanza el proceso judicial.

La mujer, de 40 años, está acusada de tener participación en el homicidio, mientras que su hija, de 16 años, continúa alojada en un centro para menores por el mismo hecho.

Al finalizar la audiencia, Romina Monzón, madre de la víctima, confirmó la decisión judicial y expresó su preocupación: “Es muy perversa y me preocupa muchísimo que esa persona pueda salir a la calle”. Además, sostuvo que el único lugar donde puede ver a su hijo es “en el cementerio o en sueños”, y apuntó contra la joven detenida como quien planificó el crimen.

“Quien de la manera más macabra planificó todo, y con su ayuda lo ejecutaron de la manera más terrible. Juárez ayudó a los menores a destruir pruebas. Maneja un nivel de perversión increíble”, agregó.

Cautelar

Por su parte, el fiscal Cecchini explicó que la audiencia tuvo como objetivo revisar los fundamentos de la medida cautelar dictada en primera instancia. “La defensa apela que faltan fundamentos. Se discutió eso”, indicó.

En la previa, la madre de la víctima había advertido sobre el impacto que podría tener una eventual liberación de la acusada, al considerar que implicaría un nuevo episodio de impunidad en el caso.

Además, recordó que dos menores de 14 años que habrían estado involucrados en el hecho quedaron fuera del proceso penal debido a su edad. “Fueron sobreseídos solo por ser menores y siguen burlándose y jactándose del homicidio de Jeremías. Es repugnante que puedan seguir haciendo su vida y que no se arrepientan”, manifestó con indignación.

mama
Tribunales. Romina, la mamá de Jeremías Monzón, junto al abogado Bruno Rugna.

Tribunales. Romina, la mamá de Jeremías Monzón, junto al abogado Bruno Rugna.

El video detrás del estadio de Colón: la prueba de la discordia

El eje del debate jurídico giró en torno a una grabación de una cámara de seguridad ubicada detrás del estadio de Colón, registrada apenas una hora después del asesinato de Jeremías:

La postura del fiscal Cecchini: sostiene que el encuentro entre Juárez y los tres menores (su hija y otros dos jóvenes) no fue casual. El video mostraría a los adolescentes exhibiéndole algo de una bolsa a la mujer y luego cerrándose en ronda para mirar un celular. Para la Fiscalía, estaban viendo el video del crimen, ya que los ademanes de la hija de Juárez coinciden con la mecánica del ataque mortal.

La ruta de la complicidad: según la acusación, tras ese encuentro, la mujer cambió su rumbo y acompañó a los menores hasta el Parque del Sur, donde se habrían descartado pertenencias de la víctima y hasta habrían montado una suerte de "lápida" con el nombre de Jeremías.

La estrategia de la defensa

El abogado Gustavo Durando, representante de Juárez, apeló la preventiva bajo el argumento de que la imputación se basa en "especulaciones":

Falta de dolo: asegura que su clienta desconocía por completo lo que habían hecho los jóvenes esa tarde.

Evidencia insuficiente: sostiene que el video no acredita que Juárez supiera del plan criminal de antemano (promesa de ayuda previa), requisito necesario para la participación secundaria.

Interpretación subjetiva: cuestiona que la Fiscalía asuma que lo que miraban en el teléfono era el video del homicidio basándose solo en gestos corporales.

Jeremías Monzón prisión preventiva adolescente
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