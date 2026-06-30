Femicidio de Daiana Arber: investigan si hubo más de un autor y su pareja reveló que la habían amenazado de muerte días antes del crimen

La mujer de 32 años fue hallada asesinada a balazos dentro de una bolsa en barrio Villa del Parque. Hay un detenido, pero la investigación no descarta nuevos implicados. Su pareja aseguró que días antes un vecino la había amenazado con un arma por un insólito conflicto.

Femicidio de Daiana Arber: La víctima fue hallada asesinada a balazos en barrio Villa del Parque de Santa Fe.

La investigación por el femicidio de Daiana Mercedes Arber , la mujer de 32 años hallada asesinada dentro de una bolsa en barrio Villa del Parque al oeste de la ciudad de Santa Fe, avanza con nuevas líneas de trabajo que apuntan a esclarecer cómo fue el crimen y quiénes participaron. Aunque un hombre permanece detenido como principal sospechoso, los investigadores analizan la posible intervención de otras personas, tanto en el homicidio como en las maniobras posteriores para ocultar el cuerpo.

El caso comenzó a investigarse tras la denuncia por la desaparición de la víctima, radicada por sus familiares el sábado en la Subcomisaría 2ª. Un día después, un hombre que buscaba elementos entre los residuos encontró el cadáver dentro de una bolsa de grandes dimensiones en un basural ubicado en la intersección de Liberación y Estrada.

La autopsia confirmó que Daiana fue asesinada de varios disparos de arma de fuego, por lo que la causa quedó encuadrada bajo el protocolo de investigación de femicidio.

La investigación

Luego del hallazgo del cuerpo, personal policial realizó distintos allanamientos en barrio Villa del Parque, donde fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a pericias para determinar si guardan relación con el crimen.

Hasta el momento, un hombre permanece detenido y es señalado como el principal sospechoso. Se trata de una persona que residía en uno de los inmuebles allanados y sobre quien recaen las principales sospechas.

No obstante, la pesquisa permanece abierta. Los investigadores intentan establecer si hubo otras personas que colaboraron en el asesinato o en el traslado y descarte del cuerpo, una hipótesis que podría derivar en nuevas medidas judiciales durante los próximos días.

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Según las primeras reconstrucciones, la víctima se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, circunstancia que habría sido aprovechada para llevarla hasta el lugar donde finalmente fue asesinada.

"Una semana antes la amenazó de muerte"

La pareja de Daiana aportó un dato que ahora forma parte de la investigación: aseguró que la víctima había sido amenazada de muerte pocos días antes del crimen por un vecino del barrio. "Una semana antes él vino acá y la amenazó de muerte con un arma", afirmó en diálogo con LT10.

Según su relato, el conflicto se originó por un episodio tan insólito como violento. "Todo empezó por un balde de pintura vacío que ella encontró en la esquina de la casa. Yo estaba de testigo. Este muchacho estaba tan limado por el consumo que se obsesionó con que ella le había entrado a robar. La amenazó para que no se metiera con él. Estaba totalmente perseguido por un balde vacío", sostuvo.

Además, describió al sospechoso como una persona peligrosa y conocida en el barrio.

"Sé que andaba armado. Tenía un chaleco antibalas y supuestamente la última vez le habían secuestrado hasta una granada de humo. Para conseguir esas cosas hay que tener contactos grandes", aseguró.

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Las últimas horas de Daiana

La pareja de la víctima también reconstruyó los momentos previos a su desaparición.

"Ella se fue de casa entre las 5 y las 5.30 de la mañana. Me dijo que iba a buscar unas facturas para tomar unos mates", recordó.

Explicó que, debido a problemas de consumo que atravesaba la mujer, en otras oportunidades había permanecido algunos días fuera de su casa, por lo que inicialmente no imaginó el peor desenlace.

"Como ella por ahí desaparecía unos días y después volvía, al principio me quedé esperando. Pero el viernes empezaron a llegar comentarios de que le había pasado algo y después dijeron que habían encontrado un cuerpo", relató.

Para el hombre, Daiana no habría ido por voluntad propia al lugar donde fue asesinada. "Lo único que puedo pensar es que cuando salió de casa pasó cerca de donde vivía este tipo y la manoteó. No creo que ella haya ido voluntariamente sabiendo que ya la había amenazado de muerte con un arma", concluyó.

Mientras continúan las pericias y la recepción de nuevos testimonios, la Justicia busca reconstruir las últimas horas de Daiana Arber y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en un crimen que conmociona a la ciudad de Santa Fe.