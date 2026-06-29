Confirmaron que el cuerpo hallado en Villa del Parque es el de Daiana Arber: la autopsia reveló que fue asesinada a balazos

La víctima tenía 32 años y era buscada por su familia desde el sábado. La autopsia determinó que fue asesinada a balazos y su cuerpo fue descartado dentro de una bolsa. Hay un hombre detenido y es el principal sospechoso del crimen.

La investigación por el hallazgo de un cadáver en barrio Villa del Parque dio un giro determinante en las últimas horas: los peritajes confirmaron que el cuerpo corresponde a Daiana Mercedes Arber , de 32 años, quien era buscada desde el sábado tras una denuncia radicada por sus familiares en la Subcomisaría 2ª del barrio Santa Rosa de Lima. La causa quedó encuadrada como femicidio , luego de que la autopsia estableciera que la mujer fue asesinada con disparos de arma de fuego.

Desde que se formalizó la denuncia por averiguación de paradero, efectivos policiales de distintas áreas de la Unidad Regional capital y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron rastrillajes y tareas de búsqueda que se extendieron hasta el domingo por la noche, cuando finalmente encontraron el cuerpo envuelto dentro de una bolsa en Villa del Parque.

Identificada y asesinada

La confirmación de identidad surgió del trabajo conjunto realizado por peritos criminalísticos del área Científica de la PDI y médicos forenses de la morgue judicial.

Según trascendió de la investigación, hubo varios elementos que permitieron establecer que la víctima era la mujer denunciada como desaparecida: la contextura física, la vestimenta y especialmente las huellas dactilares relevadas sobre el cadáver.

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Además, otros detalles considerados determinantes fueron los tatuajes y el uso de piercings, que terminaron de confirmar la identidad de Daiana Arber.

La necropsia practicada posteriormente estableció que la muerte fue consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego, dato que llevó a los investigadores a considerar el caso como un femicidio.

Un detenido bajo investigación

Con los resultados obtenidos hasta el momento, la pesquisa quedó orientada hacia un hombre que había sido privado de la libertad en las primeras etapas del procedimiento y que, por ahora, aparece como el principal sospechoso del crimen.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los elementos reunidos serán incorporados durante la audiencia imputativa, donde la Fiscalía expondrá la atribución delictiva y presentará evidencia para sostener la acusación.

Los investigadores también analizan posibles delitos conexos y trabajan para reconstruir las horas previas al crimen y determinar si existió participación de otras personas.

La causa continúa bajo investigación mientras avanzan las medidas judiciales y periciales para esclarecer completamente el femicidio.