Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Los atacantes ingresaron con una escopeta, golpearon a las víctimas y se llevaron dinero, celulares y otros objetos de valor. Dos hombres recibieron nuevas penas de prisión por el hecho ocurrido el año pasado

La Justicia de Santa Fe condenó a Matías Gabriel Rodríguez y Mauricio Andrés Rojas por su participación en un violento robo cometido contra una pareja oriunda de Paraguay en una vivienda del barrio Nueva Pompeya de la capital provincial.

Las penas fueron resueltas en un juicio abreviado por el juez Pablo Spekuljak , quien impuso siete años de prisión para Rodríguez y seis años y diez meses de prisión para Rojas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresín, quien destacó que con estas condenas ya son seis las personas mayores de edad condenadas en el marco de la misma causa.

Un asalto armado en una vivienda de Santa Fe

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de septiembre de 2025 en una casa del barrio Nueva Pompeya donde se encontraban alojadas las víctimas, una pareja proveniente de Paraguay.

Según detalló la fiscal, los delincuentes ingresaron al inmueble portando una escopeta calibre 16, con la que amenazaron y golpearon a las víctimas para concretar el robo.

Los asaltantes se apoderaron de un teléfono celular, dos relojes, piezas de bijouterie, perfumes, una máquina afeitadora, prendas de vestir, además de 2 millones de pesos y 4.000 guaraníes.

La investigación determinó además que Rocío Belén Busto, residente de la vivienda y amiga de las víctimas, estaba involucrada en el plan delictivo y facilitó el accionar de la banda.

Recuperaron el arma y los objetos robados

Tras abandonar la vivienda, los autores del robo fueron interceptados por la Policía. En ese procedimiento se secuestró una mochila que contenía la escopeta utilizada en el hecho y gran parte de los elementos sustraídos.

Las seis personas condenadas por la causa fueron detenidas el mismo día del asalto.

La fiscal también señaló que una adolescente no punible estuvo presente durante el robo y que su situación fue abordada por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 1.

Ya son seis los condenados por la causa

Rodríguez y Rojas admitieron su responsabilidad como coautores de robo calificado, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego y con la participación de una menor de edad.

Anteriormente, en abril de este año, habían sido condenados los hermanos Juan Oscar Martínez y Marcelo Nahuel Martínez, quienes recibieron penas de siete años y diez meses de prisión. En la misma instancia también fue condenada Rocío Belén Busto a siete años de cárcel como partícipe necesaria del delito.

Por otra parte, Lorena Martínez recibió una pena de ejecución condicional por el delito de encubrimiento.

La investigación continúa

Desde el MPA indicaron que el legajo penal permanece abierto, ya que existe otra persona identificada como presunta coautora del robo que actualmente se encuentra prófuga y es buscada por la Justicia.