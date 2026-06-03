Uno Santa Fe | Judiciales | Nueva Pompeya

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Los atacantes ingresaron con una escopeta, golpearon a las víctimas y se llevaron dinero, celulares y otros objetos de valor. Dos hombres recibieron nuevas penas de prisión por el hecho ocurrido el año pasado

3 de junio 2026 · 09:31hs
Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

La Justicia de Santa Fe condenó a Matías Gabriel Rodríguez y Mauricio Andrés Rojas por su participación en un violento robo cometido contra una pareja oriunda de Paraguay en una vivienda del barrio Nueva Pompeya de la capital provincial.

Las penas fueron resueltas en un juicio abreviado por el juez Pablo Spekuljak, quien impuso siete años de prisión para Rodríguez y seis años y diez meses de prisión para Rojas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresín, quien destacó que con estas condenas ya son seis las personas mayores de edad condenadas en el marco de la misma causa.

Un asalto armado en una vivienda de Santa Fe

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de septiembre de 2025 en una casa del barrio Nueva Pompeya donde se encontraban alojadas las víctimas, una pareja proveniente de Paraguay.

Según detalló la fiscal, los delincuentes ingresaron al inmueble portando una escopeta calibre 16, con la que amenazaron y golpearon a las víctimas para concretar el robo.

Los asaltantes se apoderaron de un teléfono celular, dos relojes, piezas de bijouterie, perfumes, una máquina afeitadora, prendas de vestir, además de 2 millones de pesos y 4.000 guaraníes.

La investigación determinó además que Rocío Belén Busto, residente de la vivienda y amiga de las víctimas, estaba involucrada en el plan delictivo y facilitó el accionar de la banda.

Recuperaron el arma y los objetos robados

Tras abandonar la vivienda, los autores del robo fueron interceptados por la Policía. En ese procedimiento se secuestró una mochila que contenía la escopeta utilizada en el hecho y gran parte de los elementos sustraídos.

Las seis personas condenadas por la causa fueron detenidas el mismo día del asalto.

La fiscal también señaló que una adolescente no punible estuvo presente durante el robo y que su situación fue abordada por la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 1.

Ya son seis los condenados por la causa

Rodríguez y Rojas admitieron su responsabilidad como coautores de robo calificado, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego y con la participación de una menor de edad.

Anteriormente, en abril de este año, habían sido condenados los hermanos Juan Oscar Martínez y Marcelo Nahuel Martínez, quienes recibieron penas de siete años y diez meses de prisión. En la misma instancia también fue condenada Rocío Belén Busto a siete años de cárcel como partícipe necesaria del delito.

Por otra parte, Lorena Martínez recibió una pena de ejecución condicional por el delito de encubrimiento.

La investigación continúa

Desde el MPA indicaron que el legajo penal permanece abierto, ya que existe otra persona identificada como presunta coautora del robo que actualmente se encuentra prófuga y es buscada por la Justicia.

Nueva Pompeya robo casa penas
Noticias relacionadas
Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en una comisaría de Santa Fe

La autopsia determinó que Agostina Vega murió por asfixia y detectaron indicios que podrían apuntar a un abuso sexual

La autopsia determinó que Agostina Vega murió por asfixia y detectaron indicios que podrían apuntar a un abuso sexual

Condenaron a dos jefes policiales por liberar zonas para delincuentes en Santa Fe, Recreo y Arroyo Leyes

Condenaron a dos jefes policiales por liberar zonas para delincuentes en Santa Fe, Recreo y Arroyo Leyes

condenaron a 20 anos de prision al asesino de un cuidacoches en inmediaciones del hipodromo de santa fe

Condenaron a 20 años de prisión al asesino de un cuidacoches en inmediaciones del Hipódromo de Santa Fe

Lo último

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Último Momento
Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Fueron a visitar a una amiga a su casa de Nueva Pompeya y ella los entregó para que les roben

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: qué cambia y qué seguirá igual tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional

Revisión Técnica Obligatoria en Santa Fe: qué cambia y qué seguirá igual tras la reforma impulsada por el Gobierno nacional

Ovación
Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: Nos enteramos por las redes

Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: "Nos enteramos por las redes"

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Unión fue eliminado por Atlético Paraná de la Copa Túnel Subfluvial

Hay equipo: Scaloni paró a los 11 para el amistoso ante Honduras

Hay equipo: Scaloni paró a los 11 para el amistoso ante Honduras

Apertura A1: Gimnasia es el primer semifinalista del certamen

Apertura A1: Gimnasia es el primer semifinalista del certamen

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco