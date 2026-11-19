La fiscal Jorgelina Moser Ferro solicitó la prisión preventiva del muralista Andrés Iglesias luego de que la Cámara de Apelaciones ratificara su responsabilidad penal y fijara la pena en seis años y seis meses de cárcel. La audiencia fue fijada para las 12:30 en los Tribunales de la capital provincial ante la jueza Susana Luna.

La Justicia define si "Niño de Cobre" va a prisión tras la confirmación de su condena por abuso sexual

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La situación procesal del reconocido muralista santafesino Andrés Iglesias, alias " Niño de Cobre " , ingresará este miércoles 18 de noviembre en una instancia decisiva. A partir de las 12:30, en la Sala 7 del anexo de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, se desarrollará una audiencia de medidas cautelares para determinar si el artista debe ser detenido de manera inmediata.

El pedido fue planteado formalmente por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Moser Ferro, tras la resolución dictada días atrás por la Cámara de Apelaciones en lo Penal. El tribunal de alzada ratificó la culpabilidad de Iglesias como autor de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su expareja, aunque readecuó la sanción original (reuduciéndola de 7 años y 6 meses a 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo).

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"Solicitamos la prisión preventiva del condenado atento a la confirmación de la sentencia por parte de la alzada. La ratificación del fallo de segunda instancia incrementa el riesgo procesal y la necesidad de cautelar el cumplimiento de la condena", ratificó el planteo de la Fiscalía del MPA ante la Oficina de Gestión Judicial.

Un proceso transitado en libertad

El debate sobre la medida cautelar será presidido por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Susana Luna. De la audiencia participarán la representación del MPA, la abogada querellante Paula Condrac y la defensa técnica del imputado, integrada por Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño.

Iglesias acude a este trámite en libertad. Si bien fue privado de su libertad al momento de la imputación en julio de 2023, posteriormente la Justicia le concedió la libertad bajo el cumplimiento de reglas de conducta alternativas, las cuales sostuvo tanto en el desarrollo de la investigación previa como durante las audiencias del juicio oral de primera instancia celebrado en 2025.

Al momento de dictarse el veredicto condenatorio en primera instancia, tanto la Fiscalía como la querella habían requerido la detención inmediata de Iglesias, pero el tribunal resolvió mantener su estado de libertad a la espera de la revisión de alzada.

La ratificación del fallo por la Cámara de Apelaciones

El hecho juzgado ocurrió la madrugada del 17 de diciembre de 2022 en una finca del distrito Villa California (jurisdicción de San José del Rincón), donde el imputado convivía con la víctima.

Según acreditó la Justicia en las dos instancias previas, la mujer dormía cuando Iglesias intentó despojarla de sus prendas. Pese a que ella se negó expresamente a mantener relaciones sexuales y se generó un forcejeo físico, el agresor consumó el ataque sexual. La denuncia formal fue radicada seis meses después tras un proceso de contención familiar y psicológica acreditado por testigos en el debate.

La semana pasada, el tribunal de segunda instancia integrado por los jueces Roberto Prieu Mántaras, Sebastián Creus y Oscar Burtnik confirmó la materialidad del hecho y la autoría de Iglesias, fijando la condena en 6 años y 6 meses. La jueza Luna deberá definir ahora si existen elementos de peligro de fuga suficientes para ordenar el encarcelamiento del muralista mientras la defensa agota las instancias extraordinarias de revisión.