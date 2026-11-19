El municipio santafesino impulsa la incorporación de tecnología inteligente en el corredor de los bulevares Gálvez y Pellegrini. Ya se completó el tendido de fibra óptica y el reemplazo de los controladores semafóricos, mientras continúa la instalación de cámaras y nuevos dispositivos que permitirán adaptar los tiempos de los semáforos al flujo vehicular y reducir las demoras. ¿Cómo funcionará?

La Municipalidad avanza con la modernización de los semáforos de Bulevar para mejorar la circulación

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la modernización integral del sistema de semáforos inteligentes sobre bulevar Gálvez y bulevar Pellegrini, uno de los principales corredores de circulación de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, busca incorporar tecnología inteligente para optimizar el tránsito, mejorar la sincronización entre las intersecciones y brindar mayor fluidez a los desplazamientos cotidianos de los vecinos.

La Municipalidad avanza con la modernización de los semáforos de Bulevar para mejorar la circulación José Busiemi/UNO Santa Fe

Los trabajos forman parte de un proyecto de modernización de la movilidad urbana que contempla la renovación de los controladores semafóricos, la instalación de cámaras de videoanalítica con inteligencia artificial, nuevos decrementadores y pantallas de información vial, además de la conexión de todos estos dispositivos hacia el centro de monitoreo.

Uno de los principales avances es que ya se completó el tendido de fibra óptica troncal a lo largo del corredor y se reemplazaron todos los controladores semafóricos de Bulevar por equipos de última generación. Esta infraestructura permitirá superar el funcionamiento aislado de los dispositivos y avanzar hacia un sistema conectado, capaz de administrar los tiempos de los semáforos de acuerdo con las condiciones reales del tránsito.

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Semáforos que se adaptan al tránsito

A diferencia del sistema tradicional, que funciona con tiempos previamente establecidos, la nueva tecnología permitirá ajustar la duración de las luces verdes según la cantidad de vehículos que circulen por cada intersección.

Por ejemplo, cuando se registre una mayor concentración de vehículos sobre Bulevar y menor circulación en las calles transversales, el sistema podrá modificar los tiempos semafóricos dentro de parámetros establecidos para favorecer la fluidez del tránsito. De esta manera, se buscará reducir las esperas innecesarias, mejorar la coordinación entre esquinas y disminuir los congestionamientos en los horarios de mayor circulación.

Para lograrlo, se están incorporando cámaras de videoanalítica que permitirán contar vehículos, medir el flujo de tránsito y detectar situaciones de congestión. Estos dispositivos tendrán una función de monitoreo y gestión de la circulación, no de aplicación de multas.

Información para los conductores

Como parte de la intervención, ya se instalaron cuatro pantallas LED de mensajería variable en distintos puntos de Bulevar. Actualmente permanecen encendidas con el logo municipal, mientras se avanza en la implementación del sistema que permitirá utilizarlas para brindar información actualizada sobre el estado del tránsito.

Una vez operativas, podrán comunicar cortes de calles, desvíos, incidentes y otros avisos de interés para quienes circulan por la zona. También se prevé que puedan informar sobre el tránsito y la disponibilidad de estacionamiento medido.

En paralelo, continúa la instalación de cámaras y el reemplazo de decrementadores, los dispositivos que indican los segundos restantes para el cambio de luz de los semáforos.

Una nueva etapa para la movilidad urbana

La modernización se desarrolla de manera progresiva, mientras continúa la instalación de equipamiento para avanzar con la puesta en funcionamiento integral del sistema, que estará vinculado al nuevo Centro de Monitoreo de la Municipalidad.

El proyecto contempla un total de 30 controladores semafóricos de última generación, 30 decrementadores inteligentes, 12 cámaras de videoanalítica y cuatro pantallas de información dinámica, con especial concentración de equipamiento sobre el corredor de bulevar Gálvez y Pellegrini.

Con esta intervención, la Municipalidad busca dar un paso hacia una gestión del tránsito más moderna y eficiente, utilizando información en tiempo real para mejorar la circulación, reducir demoras y brindar mejores condiciones de movilidad a los santafesinos.