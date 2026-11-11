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Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h

Emiliano Nicolás Billoud, de 29 años, recibió una pena de ocho años de prisión por el homicidio de Sebastián Nagel en Esperanza. Circulaba al triple de la velocidad permitida y arrastró a la víctima unos 50 metros tras embestirla.

11 de noviembre 2026 · 19:00hs
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Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h

Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h

Un reconocido violinista de la ciudad santafesina de Esperanza fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por matar a un motociclista mientras conducía alcoholizado y al triple de la velocidad permitida. El hecho ocurrió en septiembre de 2023 y la sentencia fue dictada al término de un juicio oral celebrado en los tribunales de Santa Fe.

El condenado es Emiliano Nicolás Billoud, de 29 años, quien fue declarado culpable del homicidio de Sebastián José María Nagel. La jueza Susana Luna le impuso una pena de ocho años de cárcel y dispuso, además, su inhabilitación durante el mismo período para conducir cualquier tipo de vehículo.

La sentencia se conoció este martes, tras un juicio oral y público en el que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por los fiscales Alejandro Benítez y Matías Palud. La magistrada consideró acreditada la responsabilidad penal del músico como autor del delito de homicidio simple.

Alcoholizado y al triple de la velocidad permitida

El episodio ocurrió minutos antes de las 5 de la madrugada del sábado 23 de septiembre de 2023, en la intersección de Moreno y Cullen, en la ciudad de Esperanza, ubicada en el departamento Las Colonias.

Según las pericias incorporadas a la investigación, Billoud conducía alcoholizado una camioneta Honda HR-V a aproximadamente 90 kilómetros por hora, cuando el límite máximo de velocidad permitido en ese sector era de apenas 30 kilómetros por hora.

En esas circunstancias, embistió a Nagel, quien circulaba en motocicleta. La violencia del impacto fue tal que la víctima terminó arrastrada unos 50 metros, hasta que la camioneta se detuvo al chocar contra el cordón lateral de la calle.

El fiscal Alejandro Benítez explicó que el condenado avanzaba por Moreno en dirección sur-norte y que, pese a acercarse a una intersección, no redujo la velocidad ni respetó la prioridad de paso del motociclista.

“Billoud circulaba por calle Moreno de sur a norte a aproximadamente 90 kilómetros por hora en una zona en la que no podía ir a más de 30 kilómetros por hora”, sostuvo el representante del MPA.

En ese sentido, agregó que el conductor, “lejos de disminuir la velocidad y sin respetar el derecho de paso, embistió a Nagel, que circulaba por Cullen de este a oeste”.

Ocho años de prisión por homicidio simple

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que las circunstancias del siniestro vial permitían atribuirle a Billoud una responsabilidad penal que excedía la de un homicidio culposo, figura habitualmente vinculada con las muertes ocasionadas por conductas imprudentes al volante.

La acusación fue formulada por homicidio simple, una calificación más grave que finalmente fue aceptada por la jueza Susana Luna al dictar la sentencia.

De esta manera, el violinista deberá cumplir ocho años de prisión efectiva y no podrá conducir vehículos durante otros ocho años, de acuerdo con la inhabilitación dispuesta por la magistrada.

La investigación del homicidio estuvo a cargo del fiscal Benítez, quien intervino en el debate oral junto con su colega Matías Palud. El proceso judicial permitió reconstruir las circunstancias de la madrugada en que Nagel perdió la vida, a partir de las pericias sobre la velocidad de circulación, el estado del conductor y la mecánica del impacto.

condena violinista Esperanza
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