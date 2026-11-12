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Golpeó a su pareja y la empujó por una escalera: fue condenado a seis años y medio de prisión

Gonzalo Exequiel Carnero, de 23 años, fue declarado reincidente. La pena incluyó la unificación con una condena anterior que todavía debía cumplir.

12 de noviembre 2026 · 18:59hs
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Violencia ejercida. Agredió a su pareja con golpes y la empujó por una escalera

Violencia ejercida. Agredió a su pareja con golpes y la empujó por una escalera, causándole lesiones.

Un hombre de 23 años identificado como Gonzalo Exequiel Carnero fue condenado a seis años y seis meses de prisión por agredir físicamente a su pareja en la ciudad de Santa Fe. Además, el juez Sebastián Szeifert lo declaró reincidente debido a que registraba un antecedente penal condenatorio.

La sentencia se resolvió en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Zarabia, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

La funcionaria explicó que el monto de la pena surgió de la unificación con una condena anterior que Carnero todavía no había terminado de cumplir.

La agresión ocurrió en una vivienda de la zona oeste de Santa Fe

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el domingo 27 de octubre de 2024, alrededor de las 17, en una vivienda ubicada en el oeste de la ciudad, donde residía el condenado.

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Según expuso la fiscal Zarabia, Carnero atacó a la mujer con golpes de puño y patadas, y también la empujó por una escalera. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo que le provocaron una incapacidad laboral superior a los 30 días.

La fiscal sostuvo que el episodio se produjo en el marco de una relación desigual de poder, en la que el hombre ejercía violencia de género contra su pareja.

Reconoció su responsabilidad penal

Carnero reconoció su responsabilidad como autor del delito de lesiones graves dolosas calificadas, por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

Además, junto con su abogado defensor, aceptó los términos del procedimiento abreviado y la pena acordada. La víctima fue informada sobre lo resuelto y manifestó su conformidad.

Finalmente, el juez Sebastián Szeifert dictó la condena de seis años y seis meses de prisión y declaró reincidente al acusado.

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