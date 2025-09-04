Prisión preventiva para un hombre de 42 años acusado de golpear y amenazar de muerte a su pareja en un country de Santo Tomé

El imputado está investigado por golpear a la víctima y amenazarla de muerte con un cuchillo. Los hechos ocurrieron la semana pasada en el interior de una vivienda de un barrio privado.

Un hombre de 42 años identificado con las iniciales F. M. A. quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por agredir y amenazar a su pareja en un country de Santo Tomé .

La decisión fue tomada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Falkenberg, en el marco de una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal del caso, Ignacio Lascurain, fue quien solicitó la medida cautelar, al sostener que el imputado debía transitar el proceso privado de su libertad. Según explicó, “aunque la Defensa propuso alternativas, el magistrado consideró que eran insuficientes para mitigar los peligros procesales” y remarcó que “se tuvo en cuenta que los ilícitos fueron cometidos en un contexto de violencia de género”.

En el interior de una vivienda

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron el miércoles de la semana pasada alrededor de las 17:30 en una vivienda ubicada en un barrio privado de Santo Tomé, propiedad de una amiga de la pareja.

En ese lugar, en medio de una discusión, el imputado golpeó a la víctima con los puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones que luego fueron constatadas por personal médico.

Además, el fiscal precisó que el hombre amenazó de muerte a la mujer con un cuchillo de cocina. La situación fue advertida por la dueña de la vivienda, quien dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Minutos después, agentes policiales arribaron al lugar y aprehendieron al agresor, que permanece bajo custodia judicial.

Calificación penal

Al hombre se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género), así como de amenazas calificadas (por el uso de arma blanca).

Por estas horas, el imputado permanece en prisión preventiva, mientras avanza la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación.