Juicio histórico en Santa Fe: un jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro

El jurado popular declaró culpable por unanimidad a Iván Carrizo por el homicidio de Lautaro "Lato" Leandro , en el primer juicio por jurados en la ciudad.

El proceso comenzó el lunes, y este martes, pasado el mediodía, se realizaron los alegatos finales.

El tribunal de juicio estuvo integrado por la Dra. Rosana Carrara, mientras que la fiscalía estuvo representada por el fiscal Estanislao Giavedoni junto al querellante Sebastián Gervasoni. De parte de la defensa actuó la defensora Virginia Balanda.

Luego de la lectura del veredicto, la jueza determinó la condena a prision perpetua para Carrizo.



El momento del veredicto del jurado popular



El debate judicial se centra en la responsabilidad penal de Carrizo por la muerte de Leandro, un joven bonaerense asesinado en septiembre de 2022 en barrio Coronel Dorrego, durante una falsa venta de una moto Honda Tornado.

La familia de "Lato" viajará desde Villa Fiorito para el juicio por jurados: "Ni siquiera le deseo este dolor al asesino de mi hijo"

Durante la jornada declararon varios policías que intervinieron en el procedimiento que permitió la detención de Carrizo poco después del ataque, ocurrido en la intersección de Larrea y Sarmiento, en la zona norte de Santa Fe.

Este caso marca un hito histórico para la ciudad, al ser el primer juicio por jurados que se desarrolla en su jurisdicción, y sigue de cerca el avance de este nuevo sistema judicial en la provincia.

Lautaro Lautaro Isaac Leandro. Lo mataron en horas de la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022.

El jurado se conformó con 14 personas en total, 12 miembros titulares y dos suplentes, quienes fueron seleccionados en la audiencia de selección de jurados antes de que comience el debate.

Los 12 titulares del jurado participaron durante todo el juicio, para luego debatir secretamente y emitir su determinación por unanimidad, sobre si el acusado es “Culpable”, “No culpable” o “No culpable por inimputabilidad”.

Por su parte, la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el Fiscal Regional, Jorge Nessier, estuvieron presentes.

El fiscal Estanislao Giavedoni investigó a este hombre como coautor de los delitos de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado (por ser cometido con un arma de fuego y críminis causa) de Lautaro Isaac Leandro.

Supuesta venta

El homicidio de Leandro fue cometido minutos después de las 15 en la vía pública en inmediaciones de las calles Larrea y Sarmiento. “La víctima tenía 21 años, vivía en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires) y vino a la ciudad de Santa Fe con la intención de comprar una moto Honda Tornado”, recordó el fiscal y agregó que “llegó en auto junto con su hermano, un amigo y una amiga”.

En torno a dicha transacción, el fiscal precisó que “en función de lo que había acordado a través de las redes sociales con los supuestos vendedores, el joven de apellido Leandro pagaría la moto con una consola de videojuegos, dos joysticks, dinero en efectivo y una transferencia bancaria”.

“En función de las evidencias que relevamos, el acusado y otro hombre de identidad desconocida le exigieron a Leandro la entrega de los bienes”, relató el fiscal, y añadió que “la víctima se resistió, y extrajeron un arma de fuego para concretar el robo, fue entonces que el joven le gritó a su hermano y a sus amigos que se escaparan del lugar en el auto y él comenzó a correr”.

“Al no poder consumar el robo, el acusado y el otro hombre efectuaron disparos con la intención y voluntad de quitarle la vida a la víctima”, remarcó Giavedoni. “Uno de los disparos impactó a Leandro en la cabeza, quitándole la vida. Otros dos proyectiles dañaron el vehículo en el que estaban el hermano y los amigos de la víctima fatal”, indicó.

Críminis causa

“El homicidio es doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por ser críminis causa”, recordó el fiscal al explicar la calificación legal de su imputación al detenido.

Tal calificación es un agravante, sobre la cual el fiscal expresó “entendemos que es indudable que el plan común inicial del acusado y del otro hombre era el robo de la consola, los joysticks y el dinero en efectivo que tenía Leandro para realizar la supuesta compra de la moto”. En relación, planteó que “luego, y en función de que se frustró el robo, el objetivo de los coautores pasó a ser quitarle la vida a Leandro con el arma de fuego”.

El acusado fue detenido por personal policial minutos después de cometer el homicidio, a raíz de que vecinos del lugar que llamaron al 911.

“Intentó esconderse en viviendas de la zona, pero los vecinos advirtieron que estaba armado y no le permitieron entrar a sus casas, hasta que la policía lo detuvo en la vía pública”, precisó el fiscal. Giavedoni finalmente agregó que “el acusado fue identificado en una rueda de reconocimiento realizada en los tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe”.

