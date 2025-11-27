Uno Santa Fe | Judiciales | Los Monos

Se presentaba como integrante de Los Monos y extorsionaba a comercios de Santa Fe y Santo Tomé: fue condenado

Las extorsiones fueron dirigidas a estaciones de servicios, dos heladerías, una tienda de ropa y un supermercado. En un caso, el autor de los ilícitos logró que la víctima le transfiriera dinero. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.

27 de noviembre 2025 · 19:27hs
Un hombre de 25 años identificado como Javier Maximiliano Ponce La Rubia fue condenado por haberse presentado como integrante de la banda narcocriminal conocida como Los Monos en llamadas extorsivas a locales comerciales de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Se le impusieron cinco años de prisión y fue declarando reincidente.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Laura Urquiza investigó lo sucedido y representó al MPA ante la magistrada. En tal sentido, destacó que “Ponce La Rubia cometió los ilícitos desde la cárcel de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, donde está privado de su libertad a raíz de un legajo que tramita en esa jurisdicción”, y aclaró que “continuará detenido allí”.

LEER MÁS: Golpe al narcotráfico: cayeron 33 integrantes de organizaciones criminales ligadas al fútbol y a Los Monos

Conmoción pública por las llamadas extorsivas

Urquiza señaló que “Ponce La Rubia llevó adelante su accionar delictivo entre el martes 12 y el miércoles 13 de marzo del año pasado”. Al respecto, resaltó que “se aprovechó del contexto de conmoción pública generado por los homicidios de un playero de una estación de servicios, dos taxistas y un colectivero que habían sido cometidos la semana previa en Rosario”.

“Desde la cárcel y con el fin de obtener dinero de manera ilícita, el condenado se comunicó a través de una línea de teléfono celular con nueve estaciones de servicios, dos heladerías, una tienda de ropa y un supermercado ubicados en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Rosario”, especificó la fiscal. “Al ser atendido, en todos los casos se presentó como integrante de Los Monos”, detalló.

“En la mayoría de las llamadas, Ponce La Rubia les dijo a las víctimas que cerca de cada uno de los lugares en los que estaban trabajando había una camioneta con agresores vinculados a él”, planteó Urquiza. “Para atemorizar a los interlocutores, amenazó con ordenarles a quienes estaban en el vehículo que realizaran ráfagas de disparos de armas de fuego hacia los comercios”, precisó.

En tanto, manifestó que “a otras personas las intimidó con hacerles daño a integrantes de sus respectivas familias o dirigir balaceras hacia los comercios si no pagaban una cuota mensual a cambio de su seguridad”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA aseguró que “si bien la mayoría de las víctimas cortó la comunicación y no volvió a tener contacto con Ponce La Rubia, el encargado de una estación localizada en la capital provincial accedió a la extorsión por miedo a sufrir un ataque”. Puntualizó que “ese hombre transfirió 23.000 pesos a una cuenta corriente de una billetera virtual, de acuerdo con lo indicado por el condenado”, y mencionó que “la suma solicitada para evitar la supuesta balacera era considerablemente mayor”.

Responsabilidad penal

Ponce La Rubia reconoció su responsabilidad penal como autor de una extorsión, once tentativas de ese mismo delito y un hecho de amenazas.

Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la calificación penal propuesta por La Fiscalía, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

