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Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó el comienzo del debate para el próximo 16 de junio, a casi dos años de la desaparición del nene.

11 de abril 2026 · 14:29hs
Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

La justicia correntina dio un paso clave en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña al confirmar que el juicio oral y público comenzará el 16 de junio. A casi dos años de aquel día en que se vio al nene por última vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que es momento de que los sospechosos enfrenten las pruebas en su contra. La resolución llega tras un extenso proceso de instrucción que mantuvo en vilo a todo el país.

La acusación que lleva adelante la Fiscalía descarta definitivamente la teoría de que el chico se extravió por sus propios medios. Por el contrario, la instrucción sostiene que fue víctima de un plan de sustracción y posterior ocultamiento. Esta premisa será el eje central del debate que estará a cargo del juez Fermín Cerolini, quien deberá analizar la responsabilidad de los adultos involucrados en el almuerzo y las horas posteriores al hecho.

Responsables

En el banquillo de los acusados se sentarán siete personas señaladas como los principales responsables. Entre ellos aparecen la tía del nene, Laudelina Peña; la exfuncionaria María Victoria Caillava junto a su pareja, el exmarino Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel y otros presentes en el naranjal como Bernardino Benítez, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez. Asimismo, otras diez personas serán juzgadas por delitos menores vinculados al entorpecimiento de la investigación y la manipulación de testimonios.

Como instancia previa al inicio de las audiencias, el tribunal dispuso que el 19 de mayo se realice una inspección ocular en el terreno de Catalina Peña. El objetivo es que los magistrados y las partes recorran el naranjal donde se halló una de las zapatillas de Loan. Este procedimiento resulta fundamental para reconstruir la escena y validar las pericias que forman parte de la base probatoria con la que los imputados llegarán al juicio en junio.

Loan juicio siete
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