Tres años de prisión para un hombre por robos en dos panaderías y una heladería de la ciudad de Santa Fe

Jonatan Carlos Hidalgo, de 39 años y declarado reincidente, fue condenado por sustraer dinero de tres comercios, utilizando armas de fuego en al menos dos de los hechos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo.

Un hombre de 39 años , identificado como Jonatan Carlos Hidalgo , fue condenado a tres años de prisión efectiva por cometer robos en tres locales comerciales de la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada por el juez Octavio Silva en un juicio abreviado , desarrollado en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Lucila Nuzzo, a cargo de la investigación, explicó que Hidalgo fue declarado reincidente debido a antecedentes penales previos. “A partir de un antecedente condenatorio, Hidalgo fue declarado reincidente”, señaló.

Robos en panaderías y heladería

Según la fiscal, los ilícitos ocurrieron en dos panaderías de la misma firma, ubicadas en Facundo Zuviría y Pedro Ferré y en Marcial Candioti y Juan del Campillo, así como en una heladería ubicada en Facundo Zuviría y Juan M. Gutiérrez. Los hechos se produjeron entre los últimos días de julio y los primeros de agosto.

En dos de los robos, Hidalgo amenazó a las empleadas con armas de fuego, logrando sustraer 365.000 pesos en total. “Cada uno de los hechos fue registrado por cámaras de videovigilancia, lo cual fue clave para identificar al autor”, explicó Nuzzo.

Tras la individualización del sospechoso, Hidalgo fue aprehendido en un allanamiento realizado en una vivienda de pasaje Fray Luis Beltrán al 4.300, cercana a dos de los comercios afectados.

Calificación penal y acuerdo en el juicio

Hidalgo reconoció su responsabilidad penal como autor de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse) y de robo simple. La Defensa aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Las víctimas fueron notificadas de la sentencia y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.