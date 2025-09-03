Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Tres años de prisión para un hombre por robos en dos panaderías y una heladería de la ciudad de Santa Fe

Jonatan Carlos Hidalgo, de 39 años y declarado reincidente, fue condenado por sustraer dinero de tres comercios, utilizando armas de fuego en al menos dos de los hechos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo.

3 de septiembre 2025 · 19:05hs
Tribunales de Santa Fe

Tribunales de Santa Fe

Un hombre de 39 años, identificado como Jonatan Carlos Hidalgo, fue condenado a tres años de prisión efectiva por cometer robos en tres locales comerciales de la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada por el juez Octavio Silva en un juicio abreviado, desarrollado en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Lucila Nuzzo, a cargo de la investigación, explicó que Hidalgo fue declarado reincidente debido a antecedentes penales previos. “A partir de un antecedente condenatorio, Hidalgo fue declarado reincidente”, señaló.

Robos en panaderías y heladería

Según la fiscal, los ilícitos ocurrieron en dos panaderías de la misma firma, ubicadas en Facundo Zuviría y Pedro Ferré y en Marcial Candioti y Juan del Campillo, así como en una heladería ubicada en Facundo Zuviría y Juan M. Gutiérrez. Los hechos se produjeron entre los últimos días de julio y los primeros de agosto.

En dos de los robos, Hidalgo amenazó a las empleadas con armas de fuego, logrando sustraer 365.000 pesos en total. “Cada uno de los hechos fue registrado por cámaras de videovigilancia, lo cual fue clave para identificar al autor”, explicó Nuzzo.

Tras la individualización del sospechoso, Hidalgo fue aprehendido en un allanamiento realizado en una vivienda de pasaje Fray Luis Beltrán al 4.300, cercana a dos de los comercios afectados.

Calificación penal y acuerdo en el juicio

Hidalgo reconoció su responsabilidad penal como autor de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse) y de robo simple. La Defensa aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Las víctimas fueron notificadas de la sentencia y manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

prisión robos panaderías
Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

Las llamativas metáforas de Gustavo Alfaro en la previa de los partidos de la Selección de Paraguay

Poletti sobre el control a las aplicaciones de viajes: "No puede cualquiera sin capacitación dedicarse a esta tarea"

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional