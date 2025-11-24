Un policía fue condenado por falso testimonio por encubrir a un hombre autor de un homicidio en 2016

Se trata de Catriel Orlando Giordano, de 42 años, a quien se le impuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y una inhabilitación absoluta por ocho años para ejercer cargos públicos.

Un policía de 42 años identificado como Catriel Orlando Giordano fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la autoría de los delitos de falso testimonio y encubrimiento . También se le impuso una inhabilitación absoluta por ocho años para ejercer cargos públlica.

La condena fue resuelta por la jueza Celeste Minniti en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal que investigó los ilícitos es Ezequiel Hernández, quien también representó al MPA en las audiencias del juicio oral. “La prueba que ventilamos en el debate fue concordante y categórica, y nos permitió acreditar que Giordano declaró falsamente con el objetivo de encubrir la participación de Darío Miguel Bergallo en un homicidio y en una tentativa de homicidio que fueron cometidos el 15 de noviembre de 2016 en la capital de la provincia”, destacó el fiscal.

Maniobra

Giordano cometió los ilícitos el 16 de noviembre de 2016 en el marco de una investigación penal que tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional I del MPA a raíz del homicidio de Carlos Alberto Farías y de una tentativa de homicidio, ambos delitos calificados por haber sido cometidos con un arma de fuego.

“Cuando Giordano tuvo que declarar como testigo por su actuación como funcionario de la seccional Séptima de la Unidad Regional I de policía, aseveró falsamente que Bergallo había estado detenido hasta minutos antes de las 18:00”, recordó Hernández.

El fiscal del MPA sostuvo que “esa declaración falsa fue realizada para procurar ayudar a Bergallo a eludir la investigación en su contra, lo cual no prosperó porque, finalmente, fue condenado como partícipe necesario de los ilícitos a 22 años de prisión, al igual que el autor del homicidio y de la tentativa de homicidio".

También una mujer policía

“Giordano no fue el único policía involucrado en la maniobra”, remarcó el fiscal. “En 2021, fue condenada a tres años de prisión María Josefina Bettique, quien también prestaba funciones en la seccional Séptima y era compañera de Giordano”, precisó.

“Bettique fue quien generó el acta de procedimientos apócrifa, con el fin de contribuir a que Bergallo eluda la investigación”, señaló Hernández y agregó que “en su carácter de funcionaria policial, consignó falsamente que Bergallo había sido trasladado a la seccional Séptima”.

Confianza en la policía

“El hecho que investigamos resulta extremadamente grave”, argumentó Hernández en sus alegatos de clausura del juicio. Añadió también que “se trata de un funcionario policial que encubrió nada menos que un homicidio y una tentativa de homicidio, a través de una declaración falsa y dando sustento a prueba falsa ante un fiscal”.

El funcionario del MPA informó que “en su rol de policía, Giordano se puso de acuerdo con Bettique para plantar prueba falsa y mentir a un fiscal, para así lograr la impunidad de un homicidio y de una tentativa de homicidio que, si no hubiese sido por la pericia del fiscal Jorge Nessier –a cargo de la investigación de esos hechos–, no se hubieran logrado las condenas que se consiguieron”.

Hernández también pidió “meritar el descrédito que conductas como la juzgada acarrean para la Policía de cara a la sociedad”. En tal sentido, hizo hincapié en que “cuando el delito es cometido por un policía en su condición de tal, abusando de la investidura que le da pertenecer a esa institución, no solo la posibilidad de que prospere el engaño es mayor, sino que también se incurre en un particular descrédito para la institución policial”.

“Lo que trasciende es que un policía de Santa Fe encubrió un homicidio y una tentativa de homicidio”, afirmó Hernández y se preguntó: “¿Qué confianza en la policía de Santa Fe le podemos pedir a las víctimas, cuando fueron dos policías quienes intentaron que el homicidio y la tentativa de homicidio queden impunes?”. En tal sentido, subrayó que “no hay muchos precedentes de condenas por falsos testimonios en la provincia de Santa Fe, y menos aún de funcionarios policiales”.

Finalmente, el fiscal concluyó que “la importancia de esta condena radica precisamente en que permite reivindicar que la policía y el servicio de justicia están para proteger, prevenir e investigar”.

Otra condena

También pesa sobre Giordano una condena a 14 años de prisión por delitos contra la integridad sexual. “Desde la Fiscalía pedimos la unificación de esa pena con la que se resolvió hoy”, explicó Hernández. “Sin embargo, como aquella aún no está firme, la jueza dispuso que se tenga presente el pedido que hicimos para cuando corresponda”, concluyó el fiscal.

