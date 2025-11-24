Uno Santa Fe | Santa Fe | campeón

Perros de la Policía de Investigaciones: Bono y Black, el campeón y subcampeón argentinos de una prestigiosa competencia nacional

Se trata de un pastor belga malinois y de un cachorro pastor alemán, integrantes de la Sección Canes de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.

24 de noviembre 2025 · 13:38hs
Dos perros de la Sección Canes de la Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, tuvieron este fin de semana una destacada participación en la Final del Campeonato Argentino de Perros de Utilidad y Servicios 2025, realizada entre sábado y domingo en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

En esta edición, representantes de la Policía de Investigaciones de Santa Fe se alzaron con los dos primeros puestos a nivel nacional. La competencia, organizada por RSV Global Argentina 2000, organismo reconocido por la Federación Cinológica Internacional (FCI), máxima entidad mundial en regulación de actividades caninas, consagró a “Bono” como campeón argentino, mientras que “Black” obtuvo el subcampeonato.

“Bono”, un pastor belga malinois de 5 años de edad, a cargo de su guía, el subcomisario Luciano Serenelli, obtuvo el primer puesto de Canes Detectores de Búsqueda de Estupefacientes, mientras que el segundo puesto de la misma categoría fue obtenido por “Black”, un cachorro de pastor alemán negro sólido de un año de edad, a cargo del subinspector Héctor Alonso.

Ambos perros pertenecen a la Sección de Canes Detectores de la Policía de Investigaciones y fueron distinguidos por alcanzar las mejores calificaciones en la categoría “Perros detectores en búsqueda de estupefacientes”. Del campeonato también participó el ejemplar “Lenny”, con su guía el inspector Emanuel Balbuena.

“Con Bono tuvimos la suerte de salir primero en la competencia de búsqueda de estupefacientes de nivel avanzado, al igual que en el año 2023. Y este año sumamos un cachorro llamado Black, quien salió segundo en categoría inicial, compitiendo con otros seis perros”, explicó el subcomisario Serenelli, a cargo de la Sección Canes de la PDI.

Estas distinciones ratifican el alto nivel de capacitación, entrenamiento y profesionalismo del personal y los canes de la PDI, reafirmando su compromiso con la seguridad y el servicio a la comunidad.

