Pablo Dóvalo informará el pasillo de Estudiantes: "El protocolo no se cumplió"

El árbitro elevará un informe al Tribunal de Disciplina porque el plantel del equipo platense recibió de espaldas a Rosario Central.

24 de noviembre 2025 · 13:21hs
El árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por el pasillo invertido que los jugadores de Estudiantes de La Plata realizaron a Rosario Central antes del encuentro de los octavos de final del Torneo Clausura.

Aunque se trató de un saludo obligatorio por disposición de la Liga Profesional, el juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos.

La escena que recorrió el mundo por su inusual formato respondió al malestar del plantel del equipo platense por la reciente coronación administrativa del equipo rosarino.

Los futbolistas del equipo platense formaron el pasillo, pero se dieron vuelta, recibiendo de espaldas al campeón del año, una decisión colectiva que tensó el clima previo al partido que luego ganaron 1 a 0.

Las explicaciones de Dóvalo

Dóvalo explicó que su obligación será únicamente la de reportar lo ocurrido. “A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo”, declaró en ESPN.

El árbitro remarcó que no emitirá juicios sobre la actitud de los jugadores, pero sí cumplirá con el procedimiento correspondiente: “Me dieron instrucciones específicas de cómo debía ser el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera”.

El juez también contó que no fue advertido previamente sobre la postura que tomaría Estudiantes de La Plata, aunque notó conversaciones en el túnel antes de salir al campo de juego.

Según trascendió a través de imágenes, Leandro González Pirez y José Sosa les comunicaron a Ángel Di María y a Jorge Broun que la medida no era contra ellos, sino "de espaldas al poder", una frase que luego replicó el propio club.

Además del informe arbitral, Estudiantes de La Plata podría enfrentar sanciones disciplinarias y económicas por la conducta de sus futbolistas, quienes tomaron la determinación en conjunto y aceptaron hacerse responsables de las consecuencias.

