El Quillá no afloja en lo más alto del Apertura Narela Gómez

El líder El Quilá aplastó por 5-0 a Deportivo Agua. Unión y Colón también golearon y se mantienen al acecho, en el Apertura Narela Gómez.

Se terminó una nueva jornada de la Primera División de la Liga Santafesina, precisamente se terminó la séptima fecha del Clausura Narela Gómez, donde ganaron el líder, El Quillá, y Unión y Colón, que no le quieren perder pisada a las auriazules.