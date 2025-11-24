Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá no afloja en lo más alto del Apertura Narela Gómez

El líder El Quilá aplastó por 5-0 a Deportivo Agua. Unión y Colón también golearon y se mantienen al acecho, en el Apertura Narela Gómez.

24 de noviembre 2025 · 13:14hs
El Quillá no afloja en lo más alto del Apertura Narela Gómez

Se terminó una nueva jornada de la Primera División de la Liga Santafesina, precisamente se terminó la séptima fecha del Clausura Narela Gómez, donde ganaron el líder, El Quillá, y Unión y Colón, que no le quieren perder pisada a las auriazules.

El torneo está llegando a su desenlace y para saber cómo se definirá, adjuntamos el reglamento como a principios de semestre.

TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ

PRIMERA A

Fecha 7

Viernes 21 de noviembre

Unión 8 (Valentina López, Rosario Romero, Melina Reus x3, Liz Fernández y Noralí Servín x2) – Fénix 0

Sábado 22 de noviembre

Nacional 0 – Colón 3 (Lourdes Largeaud y Josefina Parra x2)

Deportivo Agua 0 – Náutico El Quillá 5 (Rosalía Ruiz Díaz, Azul Gómez x2 y Antonella Garzón x2)

El Cadi 2 (Agustina Ferreyra y Belén Díaz) – Juventud Unida 1 (Noemí Orué)

La Salle Jobson libre

