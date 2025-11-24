Se terminó una nueva jornada de la Primera División de la Liga Santafesina, precisamente se terminó la séptima fecha del Clausura Narela Gómez, donde ganaron el líder, El Quillá, y Unión y Colón, que no le quieren perder pisada a las auriazules.
El Quillá no afloja en lo más alto del Apertura Narela Gómez
El líder El Quilá aplastó por 5-0 a Deportivo Agua. Unión y Colón también golearon y se mantienen al acecho, en el Apertura Narela Gómez.
Por Ovación
24 de noviembre 2025 · 13:14hs
El torneo está llegando a su desenlace y para saber cómo se definirá, adjuntamos el reglamento como a principios de semestre.
TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ
PRIMERA A
Fecha 7
Viernes 21 de noviembre
Unión 8 (Valentina López, Rosario Romero, Melina Reus x3, Liz Fernández y Noralí Servín x2) – Fénix 0
Sábado 22 de noviembre
Nacional 0 – Colón 3 (Lourdes Largeaud y Josefina Parra x2)
Deportivo Agua 0 – Náutico El Quillá 5 (Rosalía Ruiz Díaz, Azul Gómez x2 y Antonella Garzón x2)
El Cadi 2 (Agustina Ferreyra y Belén Díaz) – Juventud Unida 1 (Noemí Orué)
La Salle Jobson libre