Fútbol femenino: ¡Los Cholitos y Coliseo son de Primera! Los Cholitos y Coliseo se aseguraron una plaza en Primera División, tras la disputa de la fecha 7 del Clausura Luciana Nieres. Aún no hay campeón. Por Ovación 24 de noviembre 2025 · 13:06hs

Este domingo en el predio Nery Alberto Pumpido culminó la séptima fecha del Clausura Luciana Nieres, donde se definieron los dos ascensos directos pero no el campeón: Los Cholitos y Coliseo consiguieron el tan ansiado logro de subir a la Primera División A de la Liga Santafesina y ahora resta el juego decisivo para ver quién de los dos se queda con el título de la B.

Desde la Casa Madre manifestamos nuestras felicitaciones a ambas instituciones por estas conquistas y les desea suerte tanto a Los Cholitos como a Coliseo en la Final por el campeonato que disputarán el jueves 27 de noviembre desde las 21 en el predio de la Liga.

Por otra parte, Peñarol quedó en la tercera colocación y jugará la Promoción ante el equipo que resulte en la última posición del Clausura Narela Gómez de la Primera División A, en día, horario y escenario a confirmar. TORNEO CLAUSURA LUCIANA NIERES PRIMERA B Fecha 7 Sábado 15 de noviembre Vecinal Gálvez 1 (Joana Quiroga) – Floresta 0 Las Flores II 1 (Cielo Meza) – Los Piratitas 0 Domingo 23 de noviembre Veteranos 1 (Kiara Suárez) – Coliseo 3 (Lisbeth López x2 y Cecilia Ojeda) Los Cholitos 2 (Aylén Reynoso y Anyelina Galli) – Peñarol 1 (Ruth Fernández)