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Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas fuertes para Santa Fe este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que parte del fin de semana esté dominado por eventos de distinta intensidad en Santa Fe y todo el sur provincial.

25 de septiembre 2026 · 20:14hs
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El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe

José Busiemi

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para buena parte de la provincia de Santa Fe, que estará vigente parte del fin de semana.

La llegada de la primavera trajo a la ciudad de Santa Fe y toda la región un incremento en las temperaturas y, además, la vuelta de las lluvias. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un alerta amarillo por tormentas para todo el sur y parte del este provincial.

El reporte del SMN indica que el alerta estará vigente durante casi todo el domingo, desde la madrugada hasta la tarde, para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo. Para Caseros y General López, la advertencia rige para el mismo día, pero para la madrugada y para la tarde, mientras que para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo sólo para la mañana del último día del fin de semana.

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Alerta del SMN

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm (milímetros), pudiendo ser superados de manera puntual", anticiparon desde el SMN.

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

Alerta amarillo Tormentas lluvias SMN Santa Fe
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