El 20 ya es "el nuevo fin de mes": cada vez son más los santafesinos que usan la tarjeta de crédito para estirar el dinero

Una encuesta de la consultora Zentrix señaló que el 65% de los argentinos se queda sin ingresos antes del día 20. UNO Santa Fe salió a la calle para conocer cómo atraviesan los santafesinos el mes, respecto a su capacidad económica, y qué gastos priorizan. Mirá el video.

Vida en Santa Fe. Vecinos relatan dificultades para llegar a fin de mes y priorizan gastos básicos ante la escasez.

Golpe al bolsillo en Santa Fe: crecen los santafesinos que usan la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes.

¿El 20 ya es fin de mes? La pregunta surge a partir de un dato de una encuesta de la consultora privada Zentrix, que ubicó en el 65% la proporción de argentinos que asegura quedarse sin ingresos antes de esa fecha. El relevamiento también señaló un crecimiento del endeudamiento para afrontar gastos cotidianos y necesidades básicas.

Según el estudio, el 60,2% de los consultados tomó algún tipo de deuda o crédito durante los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron a esa alternativa, el 76% afirmó que destinó el dinero a cubrir alimentos, gastos de salud o servicios públicos.

Los alimentos aparecen como uno de los principales motivos para recurrir al crédito: el 55,6% de las personas endeudadas señaló que pidió dinero prestado para poder afrontar ese gasto, mientras que el 20,4% mencionó el pago de tarifas y servicios.

El relevamiento también indicó que el 44,4% de los argentinos llega sin ingresos al día 15 y que un 12,2% asegura quedarse sin dinero antes del día 5.

Más allá de las cifras nacionales, ¿cómo se vive esta situación en la capital santafesina? UNO Santa Fe salió a la calle para consultar a los vecinos sobre cómo administran sus ingresos, qué gastos se volvieron más difíciles de afrontar y si recurren al crédito para llegar a fin de mes.

“La plata no alcanza y te volvés loco igual”

Uno de los santafesinos consultados describió las dificultades para sostener los gastos cotidianos y aseguró que llegar a fin de mes se volvió cada vez más complicado.

“Sí, cuesta un montón llegar a fin de mes. La plata no alcanza, los sueldos no alcanzan y te manejes como te manejes te volvés loco igual”, expresó.

También contó que, pese a no ser una persona habituada a financiar sus gastos con tarjeta, en algunas ocasiones debe recurrir al crédito.

“A veces no te queda otra porque si no usás la tarjeta de crédito no podés hacer nada”, señaló.

Según explicó, el ingreso alcanza principalmente para cubrir las necesidades básicas, pero deja poco margen para otros consumos. “Llegás a cubrir las necesidades básicas, pero estás en el pensamiento de decir: trabajo para cubrir, o trabajo para salir a hacer un mínimo, cosa que es tocar un helado y no lo podés hacer”, sostuvo.

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Construcción “paradísima” y menos consumo

Otro de los santafesinos consultados explicó que la administración del dinero comienza prácticamente desde el momento en que cobra.

“Apenas cobrás ya tenés que dividir los gastos para todo y lo que queda es poco. No sé qué hacer, cómo administrar”, contó.

En su caso, además, señaló que la situación laboral se convirtió en una dificultad adicional. “Cada vez más llegar a esa fecha. También está escaseando mucho el tema del trabajo. Cuesta más todavía. Yo trabajo en el tema construcción, y la construcción está paradísima”, afirmó.

El vecino también marcó un cambio en los hábitos de consumo: “Antes estábamos acostumbrados a cierta cantidad de cosas y ahora no compramos. Es la realidad, la realidad que nos está tocando”.

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Ajustar gastos para sostener el mes

No todos los testimonios recogidos por el móvil reflejaron la misma situación. Una de las personas consultadas señaló que, junto con su pareja, por el momento consigue sostener sus gastos y que utiliza la tarjeta de crédito principalmente para consumos puntuales.

“Por ahí hay cosas que uno va dejando de lado, pero nosotros somos dos en pareja”, explicó.

Y agregó: “Por ahora hasta ahí estamos bien. La tarjeta de crédito, esas cosas son como para cosas más grandes, algún doméstico, alguna ropa, pero por lo demás hasta ahí está muy bien”.

El testimonio muestra que, frente al aumento de los gastos, algunas familias optan por postergar consumos no esenciales antes que recurrir al endeudamiento para cubrirlos.

Alimentos e impuestos, entre los gastos que más pesan

Otra vecina consultada reconoció que llegar a fin de mes se volvió progresivamente más difícil y señaló que el ajuste de los gastos es una estrategia habitual.

“Está costando, cada vez está costando un poquito más. Uno se ajusta, se ajusta, pero las necesidades básicas están. Cada vez nos cuesta más que nada, así que me parece que no estamos muy bien”, afirmó.

En su caso, aseguró que no utiliza la tarjeta de crédito y que procura manejarse exclusivamente con el dinero disponible.

Al momento de identificar los gastos que más impactan sobre el presupuesto familiar, apuntó principalmente a los alimentos.

“Lo que más cuesta en este momento, lo más caro es la cuestión de alimentos”, sostuvo. Según explicó, otros rubros como vestimenta y calzado se mantienen con mayor estabilidad, mientras que la canasta básica representa el mayor esfuerzo.

“Lo que es la canasta básica es lo que más. Y después el tema de los impuestos”, agregó.

Una pregunta que atraviesa el mes

Los testimonios recogidos en Santa Fe muestran distintas estrategias frente a una misma preocupación: administrar ingresos que, para algunos hogares, dejan cada vez menos margen para consumos que no sean esenciales.

Mientras algunos vecinos aseguran recurrir a la tarjeta de crédito para completar sus gastos, otros optan por postergar compras o directamente ajustarse a lo que tienen disponible.