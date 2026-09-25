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La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina Sub 19 ganó la medalla de plata en la final de los Juegos Suramericanos tras perder 5 a 4 en la tanda de penales frente a Paraguay

25 de septiembre 2026 · 18:41hs
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La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina Sub 19 ganó la medalla de plata en la final de los Juegos Suramericanos tras perder 5 a 4 en la tanda de penales frente a Paraguay.

Después de finalizar 0 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el equipo dirigido por Diego Placente no pudo imponerse en los penales, ya que el mediocampista Leandro Olima (Atlético Tucumán) falló el suyo al tirarla por encima del travesaño.

El conjunto argentino dominó el inicio del encuentro: a los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas.

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Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón. Sobre el cierre de la primera mitad, el ritmo decayó y el juego se tornó brusco, por lo que el parcial cerró entre discusiones y empujones.

En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado sin marca frente al arco.

La Albirroja respondió de inmediato con una llegada de Junior Gamarra tras un centro de Zarza, salvada de forma providencial por Leguizamón. A renglón seguido, un remate de Ramiro Tulián pasó muy cerca de romper la paridad y pese a que la visita sufrió la expulsión de Thiago Fernández, el 0 a 0 se mantuvo hasta el silbatazo final.

En la tanda de penales, por Argentina convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Jainikoski, mientras que Olima envió su ejecución por encima del travesaño. En Paraguay anotaron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amin Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel, y último selló el definitivo 5 a 4 desde los doce pasos para colgarse la medalla dorada.

El resumen de Argentina y Perú

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