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Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Iván Delfino mantendrá como delanteros a Bonansea y Marcioni y este último jugará con mayor libertad para atacar y sin tanta obligación de retroceder para recuperar el balón

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 12:19hs
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Bonansea y Marcioni conformarán la dupla de ataque de Colón.

Prensa Colón

Bonansea y Marcioni conformarán la dupla de ataque de Colón.

En el partido ante Los Andes, Julián Marcioni fue una de las figuras de Colón y no parece ser casualidad, la posición en la que se desempeñó. Y es que Iván Delfino lo ubicó como delantero sin la obligación de retroceder demasiado.

Marcioni tendrá mayor libertad en ataque

Eso claramente lo benefició y además reeditó la dupla de ataque que habían conformado en Patronato, junto con Alan Bonansea y ambos se complementaron muy bien.

De hecho, en la acción que terminó con el penal en favor de Colón, peinó el balón Bonansea y Marcioni picó en velocidad para generar la infracción dentro del área.

Pero no solo eso en esa jugada se complementaron, sino que fueron varias las situaciones de juego en la que se complementaron para marcar desequilibrio en ataque.

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Con la libertad para desnivelar en los metros finales y sin desgastarse tanto en el ida y vuelta, Delfino entendió que lo mejor para Marcioni es jugar libre y sin tanto compromiso a la hora de recuperar el balón.

Así las cosas, para jugar ante All Boys, el esquema táctico será con un 4-4-2, con Marcioni y Bonansea conformando la dupla de ataque.

Y de esta manera, Marcioni arrancará volcado por el sector derecho, pero con la chance de moverse por todo el frente de ataque, incluido el sector izquierdo, para asistir a su compañero.

Colón Julián Marcioni Bonansea
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