Alerta hídrica y la llegada de El Niño: el informe de Enrico en Diputados sobre las defensas del Gran Santa Fe

El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, explicó cómo funciona el sistema de defensa de la ciudad y advirtió sobre la situación de viviendas ubicadas en zonas inundables del Gran Santa Fe

Lisandro Enrico expuso ante diputados el estado del sistema hídrico de Santa Fe y advirtió por la parálisis de la Planta Potabilizadora

El ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico , brindó detalles este miércoles sobre el estado de las obras hídricas en la ciudad de Santa Fe y en distintos puntos del territorio provincial luego de participar de una reunión con diputados santafesinos.

Durante el encuentro, uno de los principales temas abordados fue la situación de las defensas contra inundaciones , las estaciones de bombeo y el equipamiento disponible para hacer frente a eventuales crecidas de los ríos.

Enrico señaló que los legisladores consultaron específicamente por las obras vinculadas a la protección hídrica y mencionó entre ellas la defensa y el terraplén Garello, además del equipamiento de bombas y el funcionamiento de las estaciones de bombeo.

LEER MÁS: El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

Cuántas bombas tiene Santa Fe para enfrentar una emergencia hídrica

Respecto de la situación en la capital provincial, el ministro explicó que el sistema de protección de la ciudad cuenta con una importante cantidad de equipos de bombeo. Santa Fe dispone de más de 80 bombas entre los equipos pequeños y los de mayor capacidad cuando se pone en funcionamiento todo el sistema de defensa de la ciudad.

Enrico también indicó que actualmente hay 40 bombas en reparación, mientras que las estaciones existentes se encuentran preparadas para funcionar ante la necesidad de evacuar grandes volúmenes de agua.

El funcionario remarcó que el sistema hídrico no se limita a las estaciones de bombeo y las defensas, sino que también requiere tareas permanentes de mantenimiento y limpieza de canales.

En ese sentido, destacó la magnitud de los trabajos realizados y señaló que se interviene sobre miles de kilómetros de canales en distintos puntos de la provincia, con inversiones que representan montos significativos para las arcas santafesinas.

LEER MÁS: Santa Fe se prepara para un fenómeno de El Niño histórico: cuáles son las localidades con mayor riesgo de inundación

La preocupación por las viviendas ubicadas en zonas inundables

Otro de los temas planteados durante la reunión fue la situación de sectores del Gran Santa Fe donde existen viviendas construidas en zonas que pueden verse afectadas ante una eventual crecida importante del río Paraná.

Enrico reconoció que se trata de una problemática que debe ser contemplada dentro de la planificación y la prevención de emergencias.

El ministro sostuvo que la provincia debe estar preparada para un eventual crecimiento del nivel del Paraná y que, además de las obras de infraestructura, es necesario abordar la situación de las personas que viven en áreas que forman parte del valle de inundación.

En ese contexto, mencionó la necesidad de trabajar junto con Protección Civil para atender este tipo de situaciones.

Las obras de los Juegos Suramericanos: una inversión de $191.800 millones

Durante la entrevista, Enrico también se refirió a las obras ejecutadas por la provincia en el marco de los Juegos Suramericanos, que actualmente se desarrollan en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Según precisó, se trata de 21 obras que demandaron una inversión de aproximadamente $191.800 millones. El monto contempla trabajos vinculados con viviendas, infraestructura deportiva, urbanizaciones, calles y estadios, entre otras intervenciones.

El ministro destacó que las obras fueron ejecutadas en un período reducido y remarcó que actualmente los santafesinos pueden observar y utilizar parte de esa infraestructura.

Enrico pidió asegurar el financiamiento para terminar las obras

En relación con el futuro de la obra pública, Enrico planteó que uno de los principales objetivos debe ser garantizar que los trabajos actualmente en marcha puedan finalizarse.

El funcionario reconoció que el contexto de crisis económica nacional también impacta sobre las cuentas provinciales y sostuvo que el Gobierno de Santa Fe realiza un esfuerzo para sostener el ritmo de las obras.

En ese marco, señaló que la provincia también incorporó durante los últimos dos años distintas intervenciones vinculadas con la cuestión hídrica que originalmente no estaban contempladas en la planificación.

Entre ellas incluyó obras de infraestructura y tareas de limpieza de canales, que por su extensión representan inversiones millonarias.

“Es muy importante que todas las obras que se están desarrollando se puedan terminar”, planteó Enrico, al remarcar la necesidad de asegurar el financiamiento de los trabajos en ejecución y, particularmente, de las obras vinculadas con la prevención de inundaciones.

Obras en el norte de Santa Fe

El ministro también destacó los trabajos que se llevan adelante en el norte provincial y mencionó particularmente la denominada tercera vía, el ingreso al puerto de Campo y distintas obras viales.

Según explicó, actualmente se construyen cuatro puentes y se ejecuta un alteo del camino, además de otras intervenciones sobre rutas provinciales.

Enrico remarcó que se trata de obras reclamadas desde hace décadas y sostuvo que la infraestructura resulta fundamental para promover el desarrollo de las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.

Qué pasa con las obras de agua financiadas por Nación

Otro de los puntos abordados fue la situación de las obras de infraestructura hídrica financiadas por el Gobierno nacional.

Enrico cuestionó el retraso en el envío de fondos para distintas obras y mencionó específicamente la planta potabilizadora de Santa Fe y otros proyectos ubicados en la provincia.

Sobre la planta potabilizadora, advirtió que la obra actualmente no avanza al ritmo esperado debido a la falta de financiamiento nacional.

El ministro explicó que, si Nación retoma el envío de fondos, la obra podrá continuar. De lo contrario, planteó que la provincia podría verse obligada a rescindir el contrato y comenzar nuevamente el proceso.

Según señaló, Santa Fe lleva aproximadamente dos años y nueve meses reclamando el pago de los fondos correspondientes.

Enrico indicó además que son pocas las obras de este tipo que actualmente sostiene Nación en la provincia y mencionó proyectos en Rafaela, Granadero Baigorria y Santa Fe.

El traspaso del servicio de agua en Santo Tomé

Finalmente, el ministro de Obras Públicas se refirió a la situación del servicio de agua potable en Santo Tomé y al eventual traspaso a Aguas Santafesinas (ASSA).

Enrico explicó que por el momento no hubo avances porque el municipio todavía no concretó el procedimiento necesario para avanzar con el traspaso.

Según indicó, el intendente de Santo Tomé había comprometido el envío de una ordenanza al Concejo Municipal, pero hasta el momento no se concretó la aprobación necesaria para avanzar con el cambio.

“Hasta que la municipalidad no tome la decisión de querer pasar su servicio municipal a ASSA no se mueve nada”, resumió el ministro.

De esta manera, el Gobierno provincial mantiene bajo seguimiento tanto la situación de las obras hídricas y estaciones de bombeo de Santa Fe como los proyectos de infraestructura pendientes de financiamiento nacional y la eventual incorporación del servicio de agua de Santo Tomé al sistema de Aguas Santafesinas.