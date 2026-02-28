Uno Santa Fe | Policiales | Choque

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

La colisión ocurrió a la madrugada en inmediaciones de General Lagos y se produjeron demoras importantes en la circulación

28 de febrero 2026 · 12:25hs
El corredor quedó bloqueado después del choque.

Foto: Policía de Santa Fe.

El corredor quedó bloqueado después del choque.

La Policía de Santa Fe confirmó este sábado un choque fatal en la autopista Rosario-Santa Fe. De acuerdo a la versión preliminar, un camionero murió como consecuencia de una colisión múltiple en uno de los principales corredores del sur de la provincia y a la mañana se registraban problemas de tránsito en la zona.

Según fuentes oficiales, el conductor falleció a la madrugada a la altura de General Lagos. Después de la denuncia, los bomberos coordinaron un operativo de emergencia en el lugar junto a Gendarmería Nacional e integrantes de la Guardia Provincial.

El procedimiento continuaba en el inicio de la mañana y el tráfico hacia Rosario se había restringido debido a la colisión de varios transportes de carga. También se registraba una importante congestión vehicular cerca del acceso a Arroyo Seco.

¿Qué se sabe del choque en la autopista Rosario-Buenos Aires?

El primer reporte de las fuerzas de seguridad indica que cuatro camiones chocaron a las 2 de la mañana cerca del peaje de General Lagos. A raíz del impacto, uno de los choferes falleció a pocos metros de las cabinas.

Choque camiones General Lagos 2

Mientras los bomberos trabajaban sobre la calzada, la policía y los gendarmes se encargaron de custodiar la zona. De esta manera se complicó aún más la circulación en la región en medio del aumento del tráfico en las rutas por el traslado de granos en la temporada de cosecha gruesa.

LEER MÁS: Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

En primera instancia, la Guardia Provincial dispuso un corte de tránsito de la mano que va hacia el norte. Esto generó un desvío en el acceso a Arroyo Seco e impidió llegar al intercambiador de General Lagos desde el sur.

Mientras se llevaba a cabo el operativo, la circulación estaba completamente liberada para ir a Buenos Aires. Pasadas siete horas desde el choque no había registro de otras personas con lesiones graves ni la participación de vehículos particulares en el siniestro vial.

